Кошарац и Фати о даљем унапређењу билатералне сарадње

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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац разговарао је данас у Каиру са министром туризма Египта Шерифом Фатијем о даљем унапређењу билатералне сарадње.
- Састанак са министром Фатијем у Каиру о наставку и даљем унапређењу билатералне сарадње - написао је Кошарац на Иксу.
Кошарац борави од данас у дводневној званичној посјети Каиру на позив египатског министра туризма.
Ријеч је о узвратној посјети, након што је у августу прошле године Фати боравио у званичној посјети БиХ.
Кошарац и Фати потписали су прошле године меморандум о разумијевању о сарадњи у области туризма између Савјета министара и Владе Египта, с циљем учвршћивања и унапређења билатералне сарадње у области туризма.
За сутра је планиран састанак Кошарца са министром иностраних послова Египта Бадром Абделатијем.
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