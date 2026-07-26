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Кошарац и Фати о даљем унапређењу билатералне сарадње

26.07.2026 16:26

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Кошарац и Фати о даљем унапређењу билатералне сарадње
Фото: Instagram

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац разговарао је данас у Каиру са министром туризма Египта Шерифом Фатијем о даљем унапређењу билатералне сарадње.

- Састанак са министром Фатијем у Каиру о наставку и даљем унапређењу билатералне сарадње - написао је Кошарац на Иксу.

Кошарац борави од данас у дводневној званичној посјети Каиру на позив египатског министра туризма.

Ријеч је о узвратној посјети, након што је у августу прошле године Фати боравио у званичној посјети БиХ.

Кошарац и Фати потписали су прошле године меморандум о разумијевању о сарадњи у области туризма између Савјета министара и Владе Египта, с циљем учвршћивања и унапређења билатералне сарадње у области туризма.

За сутра је планиран састанак Кошарца са министром иностраних послова Египта Бадром Абделатијем.

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