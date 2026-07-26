Маричић: Српска је гарант опстанка Срба на овим просторима

Аутор:АТВ редакција
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Скупштина града Бањалука подржаће иницијативу да једна од улица у насељу Пријаковци добије име по српским жртвама које су усташе свирепо убиле у Дуралама у августу 1941. године, рекао је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.
Он је истакао да су усташе на почетку Другог свјетског рата свирепо убиле 30 највиђенијих домаћина у Дуралама код Пријаковаца само зато што су били Срби.
"Морамо да учимо из историје, да увијек знамо да је на овом и на подручју Шарговца, Дракулића и Мотика, по оснивању злогласне НДХ, убијено више од 2.300 Срба. Од тог броја било је више од 550 дјеце", рекао је Маричић новинарима у Пријаковцима.
Он је додао да је све то опомена, да је потребно знати шта се дешавало у прошлости.
"Морамо у том смјеру да подржимо Републику Српску и њене институције, које смо одбранили у протеклом рату, јер оне су гарант опстанка Срба на овим просторима, па и тога да будемо своји на своме", рекао је Маричић.
Драженко Шукало, представник потомака страдалих у Дуралама, рекао је новинарима да је циљ данашњег окупљања одавање почасти невино страдалим жртвама у усташком покољу.
"Страдали су само зато што су били Срби и православни. То страдање зарад нас, па и Републике Српске, не смије бити заборављено. Треба да гајимо културу сјећања да нам се такво нешто никада не би поновило", рекао је Шукало.
Он је захвалио свим републичким и другим институцијама које су помогле да се мјесто страдалих у Дуралама достојанствено обиљежи.
У мјесту Дурале у бањалучком насељу Пријаковци данас је обиљежено 85 година од страдања 30 Срба из овог насеља, Драгочаја и Рамића у усташком покољу.
Тим поводом служен је парастос, те положени вијенци и цвијеће, преноси Срна.
У мјесту Дурале у ноћи са 1. на 2. август 1941. године усташе су свирепо убиле 30
српских цивила из Пријаковаца, Драгочаја и Рамића.
Овај злочин био је један од првих масовних усташких покоља на подручју Крајине у Другом свјетском рату
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