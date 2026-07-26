Logo

Маричић: Српска је гарант опстанка Срба на овим просторима

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 13:46

Коментари:

1
Горан Маричић
Фото: Srna

Скупштина града Бањалука подржаће иницијативу да једна од улица у насељу Пријаковци добије име по српским жртвама које су усташе свирепо убиле у Дуралама у августу 1941. године, рекао је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.

Он је истакао да су усташе на почетку Другог свјетског рата свирепо убиле 30 највиђенијих домаћина у Дуралама код Пријаковаца само зато што су били Срби.

"Морамо да учимо из историје, да увијек знамо да је на овом и на подручју Шарговца, Дракулића и Мотика, по оснивању злогласне НДХ, убијено више од 2.300 Срба. Од тог броја било је више од 550 дјеце", рекао је Маричић новинарима у Пријаковцима.

Он је додао да је све то опомена, да је потребно знати шта се дешавало у прошлости.

"Морамо у том смјеру да подржимо Републику Српску и њене институције, које смо одбранили у протеклом рату, јер оне су гарант опстанка Срба на овим просторима, па и тога да будемо своји на своме", рекао је Маричић.

Драженко Шукало, представник потомака страдалих у Дуралама, рекао је новинарима да је циљ данашњег окупљања одавање почасти невино страдалим жртвама у усташком покољу.

"Страдали су само зато што су били Срби и православни. То страдање зарад нас, па и Републике Српске, не смије бити заборављено. Треба да гајимо културу сјећања да нам се такво нешто никада не би поновило", рекао је Шукало.

Он је захвалио свим републичким и другим институцијама које су помогле да се мјесто страдалих у Дуралама достојанствено обиљежи.

У мјесту Дурале у бањалучком насељу Пријаковци данас је обиљежено 85 година од страдања 30 Срба из овог насеља, Драгочаја и Рамића у усташком покољу.

Тим поводом служен је парастос, те положени вијенци и цвијеће, преноси Срна.

У мјесту Дурале у ноћи са 1. на 2. август 1941. године усташе су свирепо убиле 30

српских цивила из Пријаковаца, Драгочаја и Рамића.

Овај злочин био је један од првих масовних усташких покоља на подручју Крајине у Другом свјетском рату

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Горан Маричић

Дурале

Бањалука

Парастос

СНСД

Коментари (1)

Више из рубрике

влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Министарство објавило: У сектор вода уложено 250 милиона КМ

6 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Република Српска

Преузимањем плаћања доприноса министарство штити борачке категорије

6 ч

2
министар просвјете и културе

Република Српска

Голубовић: Стварамо услове за развој младих талената

7 ч

2
Тадић: Нема повјерења према политичком Сарајеву

Република Српска

Тадић: Нема повјерења према политичком Сарајеву

8 ч

0

  • Најновије

17

54

Бресквица проговорила о новом дечку : "Нисам морала да будем храбра, он је био"

17

47

Огроман скандал тресе јавност: Фараон о оптужбама које је против њега изнио отац д‌јевојчице (12)

17

31

Додик: Гаравице - једно од најдуже скриваних и прећуткиваних српских стратишта

17

28

Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

17

27

Трамп обуставио бомбардовање Ирана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима