Флорида планира да погуби двије особе истог дана, први пут од 1964. године

Аутор:АТВ редакција
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Америчка савезна држава Флорида припрема се први пут у више од 60 година погубити двојицу осуђеника на смртну казну истога дана.
Џејмс Арен Дукет (68) требао би бити погубљен сутра у подне по локалном времену у државном затвору Флорида Стате Присон поред мјеста Старке, према налогу за извршење смртне казне који је у уторак потписао републикански гувернер Рон ДеСантис. Дукет је осуђен јер је силовао и утопио 11-годишњу дјевојчицу док је радио као полицајац у једном мањем граду у средишњој Флориди.
Погубљење Доминицка Антонија Окиконеа (80) заказано је за 18 сати истога дана. Он је осуђен због убистваа родитеља своје бивше дјевојке 1986. године.
Биће то први пут да Флорида планира извршити двије смртне казне у једном дану откако је Врховни суд САД-а 1976. поновно допустио примјену смртне казне у цијелој земљи, након што је 1972. привремено обуставио погубљења. Ако се погубљења проведу према плану, Дуккет Окиконеа постаће 11. и 12. особа погубљена на Флориди ове године.
ДеСантис је током 2025. надгледао рекордних 19 погубљења, више него било који гувернер Флориде у једној години откако је 1976. поновно уведена смртна казна. Претходни рекорд износио је осам погубљења и постављен је 2014. године.
Гувернер је још у фебруару потписао налог за Дуккетово погубљење, које је тада било заказано за 31. марта. Алинеколико дана прије извршења казне Врховни суд Флориде одобрио је одгоду како би се провела ДНК анализа старих доказа, која током изворног суђења није била могућа због тадашњих технолошких ограничења.
Резултати анализе били су неодређени. Нису доказали Дуккетову невиност, али га нису ни недвојбено повезали са злочином. Судови су ипак одлучили да пресуда пороте остаје на снази, а одгода погубљења укинута је раније овог мјесеца.
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Дукетов адвокат Марy Елизабет Велс након тога је објавила саопштење у којем је поновно заказано погубљење назвала срамотним те утврдила да је управо начин на који је држава поступала с ДНК доказима разлог због којег анализа није дала коначан одговор.
ДеСантис је раније поручио да му је циљ донијети правду породицама жртава које деценијама чекају извршење смртних казни.
"Неки од тих злочина почињени су још осамдесетих година. Одгођена правда значи ускраћену правду. Сматрао сам да то дугујем породицама жртава и да се побринем да се све проведе без потешкоћа. Кад бих доиста мислио да је неко невин, не бих потписао налог за погубљење", нагласио је гувернер на конференцији за новинаре у новембру 2025.
Према подацима флоридског Одјела за извршење казни, Емет Ц. Блаке и Сие Давсон погубљени су због убиства 12. маја 1964. године. Државна евиденција показује да су некада погубљења више осуђеника истога дана била знатно чешћа.
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Окиконе ће, буде ли погубљен, постати и најстарији затвореник погубљен у историји Флориде. Уједно ће постати и други најстарији затвореник погубљен у модерној америчкој историји.
Старији од њега био је једино Валтер Моди Јр., који је погубљен у Алабами 2018. у доби од 83 године због убиства савезног суца и афроамеричког адвокада за грађанска права у серији напада писмима бомбама на америчком југу.
На Флориди се смртна казна извршава смртоносном ињекцијом која укључује седатив, средство за парализу и лијек који зауставља рад срца, наводи флоридски Одјел за извршење казни.
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