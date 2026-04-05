Кина погубила француског држављанина: "Ми не дискриминишемо"

05.04.2026 16:43

Кина је у недјељу потврдила погубљење француског држављанина осуђеног на смрт 2010. године због трговине дрогом, наводећи да не дискриминише оптужене на основу држављанства, дан након што је Париз критиковао судски поступак у том случају.

Кинеско велепосланство у Француској изнијело је те примједбе у кратком саопштењу о погубљењу 62-годишњег Шан Тао Фумија (Chan Thao Phoumy) након 20 година проведених у затвору.

Француско министарство спољних послова у суботу је саопштило да „посебно жали“ што Шановој одбрани није било дозвољено да присуствује завршном рочишту суда, што представља кршење његових права, преноси Хина.

Кина, једна од најстрожих земаља у свијету када је ријеч о примјени закона против трговине дрогом, повремено погубљује стране држављане осуђене за кријумчарење великих количина наркотика преко својих граница, али не објављује статистику о извршеним смртним казнама.

Шан, рођен у јужном граду Гуангџоу (Guangzhou), а касније натурализовани француски држављанин, био је један од 89 осумњичених ухапшених 2005. године због трговине дрогом, прије него што је 2007. осуђен на доживотни затвор.

Суд у његовом родном граду изрекао му је смртну казну 2010. године због улоге у операцији трговине дрогом вриједној 100 милиона јуана (15 милиона долара), у којој су се производиле, транспортовале и продавале велике количине кристалног метамфетамина у Кини.

Праг за изрицање смртне казне у Кини је већ 50 грама хероина или метамфетамина, али до погубљења обично доводи трговина знатно већим количинама.

Смртна казна

Кина

погубљење

Француска

Прочитајте више

Жена у бијелом мантилу сједи за микроскопом и гледа црвену течност у мензури

Наука и технологија

Да ли ће вјештачка интелигенција замијенити и неке научнике?

16 ч

0
Мјесец планета

Наука и технологија

На путу ка Мјесецу земаљски проблеми за "Артемис II": Поново не ради тоалет у свемирској капсули

16 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто о покушају диверзије на гасовод у Србији: Напад на суверенитет Мађарске

16 ч

0
Откривена нова врста жабе која своје младунце штити на необичан начин

Наука и технологија

Откривена нова врста жабе која своје младунце штити на необичан начин

16 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто о покушају диверзије на гасовод у Србији: Напад на суверенитет Мађарске

16 ч

0
Дрво убило бебу, мајку и дјевојчицу док су трагали за ускршњим јајима: Детаљи хорора у Њемачкој

Свијет

Дрво убило бебу, мајку и дјевојчицу док су трагали за ускршњим јајима: Детаљи хорора у Њемачкој

17 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

17 ч

0
Манекенка Џиџи Хадид

Свијет

Џиџи Хадид о Епстиновим фајловима: "Никада нисам срела то чудовиште"

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

08

46

Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

