Кина погубила француског држављанина: "Ми не дискриминишемо"

Коментари:0
Кина је у недјељу потврдила погубљење француског држављанина осуђеног на смрт 2010. године због трговине дрогом, наводећи да не дискриминише оптужене на основу држављанства, дан након што је Париз критиковао судски поступак у том случају.
Кинеско велепосланство у Француској изнијело је те примједбе у кратком саопштењу о погубљењу 62-годишњег Шан Тао Фумија (Chan Thao Phoumy) након 20 година проведених у затвору.
Француско министарство спољних послова у суботу је саопштило да „посебно жали“ што Шановој одбрани није било дозвољено да присуствује завршном рочишту суда, што представља кршење његових права, преноси Хина.
Кина, једна од најстрожих земаља у свијету када је ријеч о примјени закона против трговине дрогом, повремено погубљује стране држављане осуђене за кријумчарење великих количина наркотика преко својих граница, али не објављује статистику о извршеним смртним казнама.
Шан, рођен у јужном граду Гуангџоу (Guangzhou), а касније натурализовани француски држављанин, био је један од 89 осумњичених ухапшених 2005. године због трговине дрогом, прије него што је 2007. осуђен на доживотни затвор.
Суд у његовом родном граду изрекао му је смртну казну 2010. године због улоге у операцији трговине дрогом вриједној 100 милиона јуана (15 милиона долара), у којој су се производиле, транспортовале и продавале велике количине кристалног метамфетамина у Кини.
Праг за изрицање смртне казне у Кини је већ 50 грама хероина или метамфетамина, али до погубљења обично доводи трговина знатно већим количинама.
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Свијет
16 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
46
08
43
08
37
08
34
Тренутно на програму