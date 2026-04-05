Откривена нова врста жабе која своје младунце штити на необичан начин

05.04.2026 16:09

Научници су открили нову врсту минијатурне торбарске жабе у перуанском дијелу Амазона. Ова жаба носи своје младе у природној торби на леђима, саопштио је Истраживачки институт.

Нова врста водоземца, научног назива „Gastrotheca mittaliiti“ дугачка је од 2,7 до 3,3 центиметра и откривена је у планинском екосистему у региону Амазонас, који се граничи са Еквадором.

Жаба је јаркозелене боје и има мале избочине на леђима. Број примерака у дивљини није познат.

Њена торба омогућава торбарској жаби да одгаја своје младе умјесто да се, као друге жабе, ослања на водену средину за развој јаја.

У студији се наводи да је овај водоземац под „високим ризиком“ јер његово станиште трпи посљедице климатских промјена и утицај пожара које изазивају пољопривредници крчећи тај регион.

донји забар

„Ово је још један доказ огромног природног богатства које посједујемо... Ако наставимо са истраживањима, постоји још много врста које чекају да буду откривене“, изјавио је Мануел Олива, директор Истраживачког института за одрживи развој Цеја де Селва, који ради у склопу Националног универзитета Торибио Родригуез де Мендоза.

Откриће је објављено у новозеландском журналу Зоотаxа, а истраживање је спроведено у сарадњи са истраживачким одељењима Међународног универзитета Флориде и Универзитета у Севиљи у Шпанији.

(спутник србија)

