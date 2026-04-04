Руски научници открили нову оазу на Антарктику

04.04.2026 17:29

Лед на Антартику.
Фото: Pexels

Руски научници открили су на Антарктику нови географски објекат — оазу на рту Беркс, саопштио је Санктпетербуршки федерални истраживачки центар Руске академије наука.

Како се наводи, истраживачи тог центра, заједно са научницима Арктичког и антарктичког научноистраживачког института, описали су нову географску цјелину у западном Антарктику, након што су детаљно проучили 18 до сада неистражених језера у том подручју.

Резултати су показали да је ријеч о стабилној и цјеловитој природној формацији на Земљиној површини.

Оаза је испресецана планинама и долинама, просјечна годишња температура ваздуха износи око минус 12 степени, а површина без леда обухвата приближно 2,2 квадратна километра.

Антартик

Наука и технологија

Опасне промјене испод морског леда на Антартику

Животињски свијет тог подручја чине пингвини, фоке, антарктички бураници и неке друге врсте птица.

Научници наводе да се ово подручје раније сматрало нунатаком, односно обичном стеном која штрчи из ледника, али да се сада, послије детаљног описа већег броја језера са различитим условима, може пуноправно сматрати оазом.

Према одлуци Научног савјета Арктичког и антарктичког института, нови географски објекат добио је име по истакнутом поларном истраживачу Арнолду Богдановичу Будрецком.

Коначно одобрење назива треба да донесе Међународни научни комитет за истраживање Антарктика.

(спутник србија)

Прочитајте више

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Наука и технологија

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

1 мј

0
Бивша предсједника Хрватске Колинда Грабар китаровић скаче у ледено море ВИДЕО

Регион

Колинда Грабар-Китаровић храбро скочила у ледено море Антарктика

2 мј

0
Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

Наука и технологија

Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

2 мј

0
На највећој пустињи на свијету температура -62°C: Нема сталних становника, а минус може да буде још већи

Наука и технологија

На највећој пустињи на свијету температура -62°C: Нема сталних становника, а минус може да буде још већи

2 мј

0

