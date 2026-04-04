Руски научници открили нову оазу на Антарктику

Руски научници открили су на Антарктику нови географски објекат — оазу на рту Беркс, саопштио је Санктпетербуршки федерални истраживачки центар Руске академије наука.

Како се наводи, истраживачи тог центра, заједно са научницима Арктичког и антарктичког научноистраживачког института, описали су нову географску цјелину у западном Антарктику, након што су детаљно проучили 18 до сада неистражених језера у том подручју.

Резултати су показали да је ријеч о стабилној и цјеловитој природној формацији на Земљиној површини.

Оаза је испресецана планинама и долинама, просјечна годишња температура ваздуха износи око минус 12 степени, а површина без леда обухвата приближно 2,2 квадратна километра.

Животињски свијет тог подручја чине пингвини, фоке, антарктички бураници и неке друге врсте птица.

Научници наводе да се ово подручје раније сматрало нунатаком, односно обичном стеном која штрчи из ледника, али да се сада, послије детаљног описа већег броја језера са различитим условима, може пуноправно сматрати оазом.

Према одлуци Научног савјета Арктичког и антарктичког института, нови географски објекат добио је име по истакнутом поларном истраживачу Арнолду Богдановичу Будрецком.

Коначно одобрење назива треба да донесе Међународни научни комитет за истраживање Антарктика.

