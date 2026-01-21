Колинда Грабар-Китаровић храбро скочила у ледено море Антарктика

Извор:
21.01.2026
Бивша хрватска предсједница Колинда Грабар-Китаровић јавила се с Антарктика, гдје је скочила с гуменог чамца у ледено море.
Снимак скока објавила је на свом Инстаграм профилу.
"Хрватска група је још увијек на броју. Сви смо изнад воде, дишемо. Видјећемо данас поподне, ко жив, а ко мртав", објавила је прије скока, Грабар-Китаровић.
На најјужнији континент свијета бивша предсједница Хрватске отпутовала је у друштву инфлуенсера Кристијана Иличића, који је и први објавио да се налазе на Антарктику, преноси Индекс.
Путовање је организовано преко агенције Кристијана Иличића, специјализоване за далеке и захтјевне дестинације.
Према доступним информацијама, цијена аранжмана за ово путовање у један од најизолованијих дијелова свијета износи 16.990 евра.
Мало је вјероватно да је снимак прави. Корисници на друштвеним мрежама поручили су да је ријеч о генерисаном видео снимку који је направљен уз помоћ АИ.
