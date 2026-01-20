Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Извор:
Танјуг
20.01.2026
15:27
Коментари:0
Мајка која је прије годину дана бацила своју четворогодишњу кћерку у ријеку Саву у Загребу осуђена је на 15 година затвора.
Овај случај је шокирао читав регион, а расплет трагедије резултирао је тешким убиством. Осуђена је са дјететом (4) у наручју ушла у Саву код Јанкомирског моста у Загребу. Она је спашена, али кћерка није. Њено тијело је нађено је 25. марта у Сави у Београду.
Пресуда мајци изречена је данас на загребачком Жупанијском суду, након четири мјесеца суђења са којег је због заштите жртве и њене породице била искључена јавност.
Према оптужници мајка (35) оптужена је за тешко убиство на подмукао начин. С обзиром на то да је јавност са суђења била искључена, то значи да ће сама објава неправоснажне пресуде бити јавна, док ће јавности бити недоступно њено образложење.
