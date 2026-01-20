Logo
Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Извор:

Танјуг

20.01.2026

15:27

Мајка која је прије годину дана бацила своју четворогодишњу кћерку у ријеку Саву у Загребу осуђена је на 15 година затвора.

Овај случај је шокирао читав регион, а расплет трагедије резултирао је тешким убиством. Осуђена је са дјететом (4) у наручју ушла у Саву код Јанкомирског моста у Загребу. Она је спашена, али кћерка није. Њено тијело је нађено је 25. марта у Сави у Београду.

Пресуда мајци изречена је данас на загребачком Жупанијском суду, након четири мјесеца суђења са којег је због заштите жртве и њене породице била искључена јавност.

Језиве ријечи мајке која је бацила дјевојчицу (3) у Саву: ''Удавила сам своје дијете''

Према оптужници мајка (35) оптужена је за тешко убиство на подмукао начин. С обзиром на то да је јавност са суђења била искључена, то значи да ће сама објава неправоснажне пресуде бити јавна, док ће јавности бити недоступно њено образложење.

пресуда

Загреб

ubistvo djeteta

