Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора

Годину дана након страшне трагедије, када је 34-годишњакиња бацила своју ћеркицу у ријеку Саву, Жупанијски суд у Загребу заказао је за данас у 12:30 сати изрицање пресуде оптуженој мајци, која је и кажњена са 15 година затвора.
Свега четири мјесеца прошла су од почетка овог суђења које је одмах затворено за јавност како би се заштитила приватност остале дјеце, али и цијеле породице ове жене.
Она је оптужена јер је 14. јануара прошле године с трогодишњим дјететом ушла у хладну ријеку. Иако је наводно намјеравала да убије и себе и дијете, успјела је себе да спаси
За тијелом дјевојчице данима се интензивно трагало, али је пронађено тек мјесецима касније код Београда. Мајка је због свог чина оптужена за тешко убиство дјетета.
Осим што ју државно тужилаштво терети за убиство особе рањиве по својој доби, као додатна квалификација наведена је и чињеница да се радило о жртви која је оптуженој блиска, као и да је убиство почињено на подмукао начин.
На почетку суђења скривала се испод капуљаче и великих сунчаних наочара, али било је видљиво да у рукама чврсто држи бројаницу. На темељу доказа суд је реконструисао оно што ју је нагнало на страшан чин, али и њено кретање тог кобног дана.
Загребачка полиција је дан након нестанка извјестила како им је 34-годишња мајка дојавила да је с дјететом ушла у Саву у близини Јанкомирског моста.
Хрватски завод за социјални рад потврдио је након тог трагичног догађаја да породица 34-годишњакиње није била у третману надлежног подручног одјељења нити су биле подузимане мере породичноправне заштите.
Дијете је, како се незванично сазнало, имало озбиљне здравствене проблеме, а мајка је тврдила да су јој врата надлежних институција била затворена.
За несталим дјететом трагало се у више наврата дуж цијелог тока ријеке Саве у Загребу, Загребачкој жупанији, али и даље низводно. Спасилачке екипе, укључујући полицију, ватрогасце и ХГСС, претраживале су ток ријеке помоћу чамаца, дронова и подводних скенера.
