Банкарке украле 2,4 милиона евра клијентима

21.01.2026

14:55

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Двије банкарке са осјечког подручја осумњичене су да су проневјериле скоро 2,4 милиона евра, саопштено је из Полицијске управе осјечко-барањске.

Двије жене осумњичене да су од 2005. до 2025. године себи исплаћивале средства клијената.

Током претреса њихових домова пронађени су и одузети рачунари и мобилни телефони.

Њих двије предате су притворском надзорнику Полицијске управе осјечко-барањске.

Службеници Службе привредног криминалитета и корупције спровели су криминалистичко истраживање над 58-годишњакињом из Осијека и 53-годишњакињом из околине Осијека због сумње на злоупотребу повјерења у привредном пословању и кривотворење исправа, додали су из полиције.

Исплаћивале си средства клијената 20 година

Сумња се да су осумњичене као личне банкарке у једној осјечкој банци, према заједничком договору, од 28. октобра 2005. до 13. марта 2025. године себи исплаћивале средства клијената.

Поступале су противно прописима послодавца с циљем стицања противправне имовинске користи.

Како би прикриле своје радње, сумњиче их да су састављале и потписивале лажне и кривотворене исправе које су приказивале као вјеродостојне.

На тај су начин оштетиле банку за 2.393.296,50 евра, што је износ који су противправно присвојиле.

Полиција претресла домове осумњичених

Полицијски службеници су, на основу судског налога, обавили претраге домова и других простора на адресама пребивалишта осумњичених.

Током претрага пронађени су и одузети рачунари и мобилни телефони.

Након довршеног криминалистичког истраживања, обје су жене предате притворском надзорнику Полицијске управе осјечко-барањске.

Против њих је поднесен и посебан извјештај Жупанијском државном одвјетништву у Осијеку, преноси Индекс.

Коментари (0)
