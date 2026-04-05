Дрво убило бебу, мајку и дјевојчицу док су трагали за ускршњим јајима: Детаљи хорора у Њемачкој

05.04.2026 15:53

Беба стара 10 мјесеци, њена мајка (21) и дјевојчица стара 16 година погинули су када је на њих пало дрво док су трагали за ускршњим јајима у једној шуми у Њемачкој.

Трагедија се догодила око 11 часова у Сатрупхолму, у општини Мителангелн.

Према наводима, огромно дрво се сручило на више људи током потраге за ускршњим јајима. Дјевојчица и бебина мама остале су мртве на лицу мјеста, док је беба са тешким повредама била хеликоптером пребачена у болницу. Нажалост, упркос напорима љекара, беби није било спаса. Проглашена је мртвом. Медији наводе да је у питању дјевојчица.

Подсјетимо, позив је хитна помоћ примила око 11 часова, уз наводе да је више особа остало заробљено испод огромног дрвета које је пало.

Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

На мјесто несреће одмах су стигли бројни ватрогасци, хитна помоћ и два хеликоптера. Укупно је више од 80 спасилачких служби било ангажовано, а присутни становници и особље дечје установе су добијали психолошку подршку.

Како смо раније писали, у непосредној близини шуме био је паркиран аутобус дјечије установе, а очевици наводе да су око мјеста несреће расута шарена ускршња јаја – претпоставља се да се дрво срушило док су дјеца и одрасли тражили јаја.

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

17 ч

0
Манекенка Џиџи Хадид

Свијет

Џиџи Хадид о Епстиновим фајловима: "Никада нисам срела то чудовиште"

17 ч

0
Патријарх Порфирије: Вјера се не смије свести на мјеру идеологије

Друштво

Патријарх Порфирије: Вјера се не смије свести на мјеру идеологије

17 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскопски знакови који највише троше

17 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

17 ч

0
Манекенка Џиџи Хадид

Свијет

Џиџи Хадид о Епстиновим фајловима: "Никада нисам срела то чудовиште"

17 ч

0
Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

Свијет

Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

19 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за националну безбједност

21 ч

0

