Дрво убило бебу, мајку и дјевојчицу док су трагали за ускршњим јајима: Детаљи хорора у Њемачкој

Беба стара 10 мјесеци, њена мајка (21) и дјевојчица стара 16 година погинули су када је на њих пало дрво док су трагали за ускршњим јајима у једној шуми у Њемачкој.
Трагедија се догодила око 11 часова у Сатрупхолму, у општини Мителангелн.
Према наводима, огромно дрво се сручило на више људи током потраге за ускршњим јајима. Дјевојчица и бебина мама остале су мртве на лицу мјеста, док је беба са тешким повредама била хеликоптером пребачена у болницу. Нажалост, упркос напорима љекара, беби није било спаса. Проглашена је мртвом. Медији наводе да је у питању дјевојчица.
Подсјетимо, позив је хитна помоћ примила око 11 часова, уз наводе да је више особа остало заробљено испод огромног дрвета које је пало.
На мјесто несреће одмах су стигли бројни ватрогасци, хитна помоћ и два хеликоптера. Укупно је више од 80 спасилачких служби било ангажовано, а присутни становници и особље дечје установе су добијали психолошку подршку.
Како смо раније писали, у непосредној близини шуме био је паркиран аутобус дјечије установе, а очевици наводе да су око мјеста несреће расута шарена ускршња јаја – претпоставља се да се дрво срушило док су дјеца и одрасли тражили јаја.
