Logo
Large banner

Патријарх Порфирије: Вјера се не смије свести на мјеру идеологије

Извор:

СРНА

05.04.2026 15:13

Коментари:

0
Фото: АТВ

Његова светост патријарх српски Порфирије служио је данас на празник Цвијети у Храму Светог Саве у Београду литургију и у пригодној бесједи поручио да вјера не смије да се сузи на мјеру идеологије и да се треба чувати фарисејске побожности.

Патријарх Порфирије је подсјетио да је Господ ушао у Јерусалим на магарету, јер је хтио да покаже да његово царство није одавде, да је Божије и да силази међу људе да би и они могли да постану житељи тог царства.

"Господ улази на магарету смирено у Јерусалим и тиме се још једанпут сукобљава са логиком која се споља држи закона, која се споља држи заповести, која споља испуњава вољу Божју, а изнутра остаје непреображена, горда, самољубива и лицемерна. То је фарисејска вера и фарисејска побожност", навео је патријарх Порфирије.

Он је оцијенио да је ријеч о лицемјерју и самољубљу, додајући да су фарисеји против Христа и против Господа, јер се он не уклапа у њихов концепт.

"Погрешно су разумели. Он долази да бисмо се ми уклопили у његов концепт, да бисмо ми ушли у његов загрљај, у његово наручје, да бисмо се ми проширили, а не због тога да бисмо ми њега сузили и правили га по својој слици и прилици и по својој логици", навео је патријарх Порфирије.

Према његовим ријечима, Господ се не уклапа у њихову идеологију, што је нешто чега се и данас треба чувати.

"Морамо да се чувамо тога да нам вера не постане идеологија, да не мислимо да је то оруђе којим треба да улазимо у различите просторе и контексте и да, сузивши веру на меру идеологије, мислимо да можемо да собом и из себе вером као оруђем решавамо питања од овог света", рекао је патријарх Порфирије.

Подијели:

Таг :

Патријарх Порфирије

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

08

34

08

27

08

26

08

17

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner