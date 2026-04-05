Драма: Игнорисали упозорења, па комби повукла бујица - на крову дочекали спас

Аутор:АТВ
Коментари:1
Два лица јутрос су успјешно евакуисана након што су комбијем покушали да прођу заплављеном путном комуникацијом Порјечина-Миричина, на подручју општине Петрово, изјавио је Срни командир Добровољне ватрогасно-спасилачке јединице Петрово Драган Петковић.
Петковић је навео да су у акцији спасавања учествовали и спасиоци из Грачанице, с обзиром да је ријеч о локацији на око 20 метара удаљеној од моста на ријеци Спречи, који је међуентитетска граница.
Он је појаснио да се инцидент догодио јутрос око 7.00 часова када су два лица у комбију, упркос бројним упозорењима да је путна комуникација Порјечина-Миричина у прекиду због изливања ријеке Стрече, кренула тим правцем.
"Комби је убрзо захватила и повукла бујица", изјавио је Петковић и додао да су лица евакуисана са крова возила.
Петковић је поново апеловао на грађане и учеснике у саобраћају да поштују упозорења и не излажу се ризику.
Он је захвалио за подршку колегама из Грачанице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму