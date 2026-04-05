Драма: Игнорисали упозорења, па комби повукла бујица - на крову дочекали спас

АТВ

АТВ
05.04.2026 10:28

Два лица јутрос су успјешно евакуисана након што су комбијем покушали да прођу заплављеном путном комуникацијом Порјечина-Миричина, на подручју општине Петрово, изјавио је Срни командир Добровољне ватрогасно-спасилачке јединице Петрово Драган Петковић.

Петковић је навео да су у акцији спасавања учествовали и спасиоци из Грачанице, с обзиром да је ријеч о локацији на око 20 метара удаљеној од моста на ријеци Спречи, који је међуентитетска граница.

Он је појаснио да се инцидент догодио јутрос око 7.00 часова када су два лица у комбију, упркос бројним упозорењима да је путна комуникација Порјечина-Миричина у прекиду због изливања ријеке Стрече, кренула тим правцем.

"Комби је убрзо захватила и повукла бујица", изјавио је Петковић и додао да су лица евакуисана са крова возила.

Петковић је поново апеловао на грађане и учеснике у саобраћају да поштују упозорења и не излажу се ризику.

Он је захвалио за подршку колегама из Грачанице.

Више из рубрике

Нова клизишта у Зворнику, Лопарама и Сребреници

Друштво

Нова клизишта у Зворнику, Лопарама и Сребреници

23 ч

0
Слушалице телефон

Друштво

Бројке за бригу: Више од половине корисника не провјерава информације са интернета

23 ч

0
У Српској рођено 13 беба

Друштво

У Српској рођено 13 беба

23 ч

0
Вјерници који поштују грегоријански календар данас славе Ускрс

Друштво

Вјерници који поштују грегоријански календар данас славе Ускрс

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

