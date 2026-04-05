У Српској рођено 13 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, пет дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено пет беба, у Добоју три, у Зворнику двије, а у Градишци, Невесињу и Приједору по једна.
Три дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју три дјечака, у Зворнику дјевојчица и дјечак, у Приједору једна дјевојчица, а у Градишци и Невесињу по један дјечак.
У породилиштима у Требињу, Источном Сарајеву, Фочи и Бијељини у протекла 24 часа није било порођаја.
