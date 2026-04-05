Дан жалости у Броду и Дервенти

У Броду и Дервенти Дан је жалости због погибије свештеника Ненада Митрића и његове супруге Недељке у саобраћајној несрећи, који ће данас бити сахрањени на мјесном гробљу у Лијешћу.
У Храму Светог великомученика кнеза Лазара у Појезни биће служена литургија.
Свештеник Ненад Митрић остаће упамћен по својој посвећености, вјери и служби, коју је од 2022. године обављао у парохији у Појезни код Дервенте.
Свештеник Ненад и његова супруга Недељка Митрић страдали су у саобраћајној несрећи у Новом Селу код Брода, а иза њих је остало троје малољетне дјеце.
