Ко је уништио православне црвке у Зимчи, Кљевцима, Милановцу, Врелу...?

Аутор:

АТВ
05.04.2026 14:05

Црква Зимча поред Високог
Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ упитао је данас бошњачке политичке лидере ко је током рата у БиХ запалио српску православну цркву у Зимчи, у предграђу Високог.

Православна црква Врело Цазин
Реагујући на тврдње бошњачких политичара изнијете у заједничкој изјави да су на територији коју је контролисала такозвана Армија БиХ "очувани кључни објекти вјерског и културног садржаја других народа", Одбор је затражио одговоре на питање ко је запалио православне цркве у насељима Кљевци и Милановац поред Санског Моста, те у насељу Врело поред Цазина.

Црква Кљевци, Сански Мост
Раније је Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ затражио од бошњачких политичара да одговоре чија је војска демолирала па запалила цркву Светог Архангела у мјесту Јасеница поред Крупе, цркву у Дубници, која се налази на путу Калесија–Тузла, цркву у Биљешеву, која је изграђена 1908. године, те цркву у Стогу поред Завидовића.

Црква Милановац Сански Мост
"Ко је запалио српску православну капелу у зеничком приградском насељу Градишће? Ко је запалио Храм Светих апостола Петра и Павла у Осенику код Пазарића, храм Светих апостола Петра и Павла у Нишићима, капелу Светог Јована Богослова и парохијски дом у Горажду", упитали су из Одбора, наводећи фотографије уништених православних светиња и снимке њиховог уништавања.

Бошњачки лидери потписали су у 18. марта у Сарајеву "Изјаву о осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ".

У тачки 7. изјаве навели су да је на територији која је била под контролом такозване Армије БиХ, а коју су "већином чинили Бошњаци", "очувани кључни објекти и садржаји вјерског и културног идентитета других заједница".

Више из рубрике

Два лица јутрос су успјешно евакуисана након што су комбијем покушали да прођу заплављеном путном комуникацијом Порјечина-Миричина, на подручју општине Петрово.

Друштво

Драма: Игнорисали упозорења, па комби повукла бујица - на крову дочекали спас

22 ч

1
Нова клизишта у Зворнику, Лопарама и Сребреници

Друштво

Нова клизишта у Зворнику, Лопарама и Сребреници

23 ч

0
Слушалице телефон

Друштво

Бројке за бригу: Више од половине корисника не провјерава информације са интернета

23 ч

0
У Српској рођено 13 беба

Друштво

У Српској рођено 13 беба

23 ч

0

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

