Хороскопски знакови који највише троше

Аутор:АТВ
Коментари:0
Док се неки хороскопски знаци држе свог буџета као пијанци, други једноставно дозвољавају да им новац пролази кроз прсте.
Астрологија може понудити објашњење зашто су неки људи склонији импулсивној куповини и како њихове урођене особине утичу на њихов банковни рачун. Хајде да погледамо ко су највећи потрошачи међу знаковима и на шта воле да троше свој тешко зарађени новац.
Импулсивни и енергични, Овнови живе у тренутку, а то се огледа и у њиховом односу са новцем. Када нешто желе, желе то одмах и ретко ће се зауставити да размишљају о дугорочним последицама своје куповине. Њихов мото је „купи сада, мисли касније“, што их често доводи до непланираних трошкова.
Овнови не троше нужно на луксуз, већ на узбуђење и искуства. Било да је у питању најновији гаџет, спонтано путовање или концертне карте, ако нешто обећава адреналин и забаву, Овнови ће посегнути за картицом без много размишљања. Штедња је за њих прилично апстрактан појам, јер је често доживљавају као одустајање од животних радости.
Краљ зодијака воли да живи живот на главној улици - а то, наравно, долази са својом цијеном. Лавови су познати по својој великодушности и љубави према луксузу, а новац је средство за уживање и остављање утиска. Квалитет им је увијек важнији од квантитета, па ће радије купити једну скупу дизајнерску торбу него десет јефтинијих.
Осим што воле да угађају себи, Лавови су такође веома издашни према својим вољенима. Воле да купују скупе поклоне и часте пријатеље у ресторанима јер им то даје осјећај задовољства и важности. Њихов буџет често пати због потребе да одрже имиџ успјешне и издашне особе.
Ваге су естете зодијака и имају изоштрен осјећај за љепоту и хармонију, па су слабе на све што је лијепо. Било да је у питању умјетност, мода, козметика или уређење дома, Ваге ће увијек пронаћи нешто што једноставно „морају“ да имају. Проблем није нужно импулсивност, већ неодлучност – па често купују више од једне ствари јер не могу да се одлуче само за једну.
Овај ваздушни знак такође воли друштвени живот, који укључује честе изласке, вечере и дружење. Трошкови се лако могу нагомилати, а Вага, која жели да избјегне незгодне ситуације и свађе, ретко ће имати утицаја на подјелу рачуна, чак и када је то на њихову штету. Одржавање мира и добре атмосфере им је често важније од неколико додатних евра на рачуну.
Стријелац је вјечити оптимиста који верује да ће новац увијек некако бити ту. Због таквог става, ријетко размишља о штедњи за црне дане. Новац за њих значи слободу, прије свега - слободу путовања, истраживања нових култура и сталног доживљавања нечег новог. Неће имати проблем да потроше сваки посљедњи евро на авионску карту за егзотичну дестинацију јер су им искуства вриједнија од ствари.
Његова потрошња је најчешће повезана са авантуром. То могу бити скупи курсеви, спортска опрема или спонтано путовање колима. Стријелчева великодушност и опуштен приступ животу чине га омиљеним у друштву, али због тога му је новчаник често празан прије краја мјесеца.
Као највећи сањари у хороскопу, Рибе често имају веома опуштен став према новцу. Троше на основу емоција, а не логике. Куповина може бити утјеха или бекство од стварности, па ће се лако почастити нечим лепим када се осјећају лоше. Њихова саосјећајна природа такође значи да често интервенишу када је другима потребна финансијска помоћ - Рибама је тешко да кажу „не“.
Често нису свјесни колико троше јер не воле да брину о бројевима и прорачунима. Мали трошкови, попут кафе, часописа или малих поклона за друге, лако се могу нагомилати и створити значајан мањак на њиховом рачуну. Рибе на новац гледају прилично лежерно и вјерују да ће се ствари некако ријешити.
Радознали и друштвени Близанци троше новац на све што може да задовољи њихову радозналост и потребу за друштвом. Књиге, курсеви, нова технологија, претплате на разне услуге - све што обећава нове информације и забаву лако заврши на њиховој листи за куповину. Њихова највећа слабост је досада; чим нешто постане монотоно, траже нови хоби, а то обично значи нови трошак.
Близанци су такође мајстори импулсивне куповине, посебно када је у питању куповина преко интернета. Лако их привлаче рекламе и попусти, и често купују ствари које им заправо нису потребне. Воле да буду у току и да испробавају нове ствари, од одјеће до ресторана, због чега је њихова потрошња често прилично непредвидива.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
2 д1
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму