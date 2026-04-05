Logo
Large banner

Годину дана једноставним триком избјегавао плаћање путарине, издала га једна реченица

Аутор:

АТВ
05.04.2026 08:36

Коментари:

0
Годину дана једноставним триком избјегавао плаћање путарине, издала га једна реченица
Фото: АТВ

Француски аутопутеви познати су по томе што су изузетно скупи. Наплата се врши по дионицама, у зависности од тога гдје сте ушли и гдје изашли. Међутим, један возач је скоро годину дана избјегавао плаћање пуне цијене уз сасвим обичан трик.

Тамо гдје не функционише систем наплате путем вињете, високи трошкови путарина тјерају многе који редовно путују да бирају споредне путеве, чак и ако су гужве веће.

Ипак, један француски возач пронашао је начин да избјегне плаћање више од 13.000 евра путарина користећи једноставан трик, све док га на крају нису ухватили, саопштила је Жандармерија одјела Еро у Француска.

Полиција га је на крају зауставила у близини мјеста Лупијан, јужно од Монпелије. Теретило га се за 144 неплаћене вожње аутопутем у укупној вриједности од 13.000 евра.

Случај је пријавила компанија Ванси Оторут, која управља бројним француским аутопутевима. Њихови запослени су с временом препознали образац којим је возач дјеловао и покренули властиту истрагу, откривши да је развио читаву методу.

Прије уласка на аутопут, возач би прекрио регистарске таблице, ушао кроз стандардну рампу и узео обични тикет. Чим би прошао рампу, открио би таблице како не би привукао пажњу и наставио вожњу дугом дионицом аутопута.

На излазу није предавао тикет с улаза, него је позивао на интерфону и говорио оператерима да је грешком ушао на аутопут и да жели изаћи. Оператер би му на основу тога испоставио минималну накнаду, коју би возач платио и мирно наставио пут, преноси Кликс.

Трик му је функционисао готово читаву годину. Међутим, сваки пут је морао разговарати са живом особом и понављати исту причу о погрешном уласку. Немињовно, оператери су почели добијати осјећај да су ту реченицу чули безброј пута и један од њих постао је сумњичав и пријавио случај надређенима.

Услиједила је интерна истрага уз детаљну анализу снимака с надзорних камера како би се утврдило гдје је возач заправо улазио и колико се пута ситуација понављала. Истрага је показала да је укупно направио 144 вожње без плаћања пуне цијене, а умјесто тога плаћајући сваки пут само симболичан износ од неколико евра.

Укупан износ избјегнутих цестарина достигао је 13.000 евра, што даје просјек од око 90 евра по вожњи – сума која одговара врло дугим релацијама у Француској.

Када га је полиција привела, возач је одмах признао. Да би избјегао притвор, добио је кратак рок да намири дуговање – 13.000 евра према компанији за управљање аутопутем и додатних 1.125 евра казне изречене од стране власти у Монпелијеу. Укупан рачун износио је 14.125 евра, чиме је свака наводна уштеда у потпуности нестала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Путарина

Француска

превара

Казна

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner