Мајка британске инфлуенсерке којој пријети смртна казна: Не дозволите да је убију

Аутор:АТВ редакција
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Мајка британске инфлуенсерке оптужене за убиство у Дубаију проговорила је док се њена ћерка суочава са смртном казном ако буде осуђена. Брук Џорџ (23) оптужена је за убиство британског држављанина Вилијама Трибија, кога је упознала на Фејсбуку, али група за људска права „Затворени у Дубаију“ тврди да је дjеловала у самоодбрани након што је њихова веза постала насилна.
Џорџ је ухапшена на Међународном аеродрому у Дубаију док је покушавала да се врати у Британију, извjештава Unilad . Млада Британка се тренутно налази у затвору Бур Дубаи и суочава се са смрћу стрељањем ако буде осуђена. Њена мајка, Тес Џорџ, упутила је драматичан апел властима Дубаија. „Не дозволите да моја дjевојчица заврши пред стрељачким водом“, рекла је.
У разговору за лист „The Sun“, мајка је рекла да је њена ћерка провела већи дио недjеље у препуној полицијској ћелији са још десет жена и да јој још увијек није дозвољено да разговара са адвокатом. „Она не говори арапски, не зна шта јој је речено нити шта је потписала. Нема појма“, рекла је мајка.
„Неће јој ништа рећи, неће разговарати са њом нити је питати о било каквим безбjедносним проблемима. Као што можете да замислите, она је престрављена. Рањива је. Не зна шта да ради“, додала је. Породица тврди да их је Брук контактирала у паници прије хапшења 23. јуна, рекавши да ју је мушкарац напао.
У саопштењу које је објавила организација „Затворени у Дубаију“, њена мајка Тес се присетила њиховог разговора непосредно након убиства. „Када сам разговарала са Брук одмах након инцидента, била је апсолутно престрављена. Никада у животу нисам видjела своју ћерку тако уплашену“, рекла је. „Неконтролисано је плакала. Могла сам да видим да јој је једно око веома отечено и да почиње да се затвара“, додала је.
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Мајка је додала да је дан раније примjетила да њена ћерка „није била своја“. Тврди да је „дубоко забринута“ за њено благостање и да је Брук „очајнички покушавала да се врати кући“ како би побjегла од човjека који ју је, како каже, „изложио насилном нападу“ због којег је остала „у искреном страху за своју безбjедност“.
Према Кривичном законику Уједињених Арапских Емирата, убиство се кажњава доживотним затвором. Међутим, члан 384/2 истог закона наводи да се смртна казна изриче ако је убиство почињено са предумишљајем и намjером.
Према ријечима блиских пријатеља Брук Џорџ, она је упознала двадесетшестогодишњака у мају преко Фејсбука. Након што је први пут отпутовала да га посети у Дубаију, Триби је био „веома љубазан“ према њој и организовао јој професионално фотографисање на плажи.
Међутим, ситуација се наводно промијенила када се она вратила у његов дом у Емиратима у јуну. Оптужила га је да јој је купио карту у једном правцу, узео јој пасош и напао је када је тражила да јој врати пасош како би се могла вратити у Велику Британију.
Организација „Затворени у Дубаију“ истакла је све већи број извештаја о женама које су намамљене у Дубаи обећањима луксузног живота, само да би касније пријавиле сексуалну експлоатацију, присилу и насиље.
(индекс)
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