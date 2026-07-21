Logo

Полицајац изгубио живце у саобраћају, па пуцао из пиштоља

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:55

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Полицијски службеник који је био ван службе ухапшен је након инцидента у Рогозници, гдје је, према резултатима криминалистичке истраге, због ранијих несугласица у саобраћају пријетио тројици мушкараца и испалио хитац из службеног пиштоља.

Како је саопштила Полицијска управа шибенско-книнска, у Полицијској станици Шибеник спроведена је криминалистичка истрага због сумње да су почињена кривична дјела довођења у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством и пријетње.

Утврђено је да је осумњичени полицијски службеник у недјељу, 19. јула, у послијеподневним часовима у Рогозници, након претходних несугласица у саобраћају, запријетио тројици мушкараца. Током сукоба из службеног пиштоља испалио је један хитац у ваздух.

Пећина Говјештица

Друштво

Најдужа пећина у БиХ крије тајне старе хиљадама година

Након завршене криминалистичке истраге, мушкарац је предат притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске, док је кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву у Шибенику.

Истовремено, против тројице мушкараца укључених у догађај поднесен је оптужни приједлог због прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира. Они су доведени у Прекршајно одјељење Општинског суда у Шибенику.

Због цијелог догађаја, у складу са Законом о полицији, начелник Полицијске управе сплитско-далматинске донио је рјешење о удаљењу полицијског службеника из службе. Против њега ће бити покренут и дисциплински поступак.

(Вечерњи.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Полиција

Пуцњава

Коментари (0)

Више из рубрике

Корњаче постоје већ дуже од 250 милиона година. На Земљи постоји више око 300 различитих врста, од тога су седам морских, 180 врста живи у слаткој води а остатак живи на копну. Корњаче се убрајају у гмизавце и биле су на Земљи још прије него што су се развили велики диносаури.

Регион

Морска корњача угризла троје људи: Стручњаци наводе да угриз није безопасан

3 ч

0
Трагедија на лету из Загреба: Путник преминуо у авиону прије полијетања

Регион

Трагедија на лету из Загреба: Путник преминуо у авиону прије полијетања

5 ч

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Регион

У ријеци Сави пронађено тијело и трећег страног држављанина

8 ч

0
Ријека Сава

Регион

У ријеци Сави пронађена тијела два страна држављана

9 ч

0

  • Најновије

21

20

Пожар на објекту за складиштење дрвета, велика материјална штета

21

10

Пакао стиже из Сахаре: Европу чека топлотни удар какав се не памти

21

09

Њемица пала у провалију дубине 200 метара

21

05

Мисија на Марс коштаће 2,1 милијарду долара

21

04

Тинејџерка (17) која је једва чекала да постане мама, преминула дан послије прославе откривања пола бебе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима