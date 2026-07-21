Полицајац изгубио живце у саобраћају, па пуцао из пиштоља

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеник који је био ван службе ухапшен је након инцидента у Рогозници, гдје је, према резултатима криминалистичке истраге, због ранијих несугласица у саобраћају пријетио тројици мушкараца и испалио хитац из службеног пиштоља.
Како је саопштила Полицијска управа шибенско-книнска, у Полицијској станици Шибеник спроведена је криминалистичка истрага због сумње да су почињена кривична дјела довођења у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством и пријетње.
Утврђено је да је осумњичени полицијски службеник у недјељу, 19. јула, у послијеподневним часовима у Рогозници, након претходних несугласица у саобраћају, запријетио тројици мушкараца. Током сукоба из службеног пиштоља испалио је један хитац у ваздух.
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Након завршене криминалистичке истраге, мушкарац је предат притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске, док је кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву у Шибенику.
Истовремено, против тројице мушкараца укључених у догађај поднесен је оптужни приједлог због прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира. Они су доведени у Прекршајно одјељење Општинског суда у Шибенику.
Због цијелог догађаја, у складу са Законом о полицији, начелник Полицијске управе сплитско-далматинске донио је рјешење о удаљењу полицијског службеника из службе. Против њега ће бити покренут и дисциплински поступак.
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