Пуцњава на фестивалу хране у Сијетлу – двоје мртвих, најмање петоро рањених

Аутор:АТВ редакција
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На фестивалу хране у Сијетлу синоћ је дошло до пуцњаве, при чему су двије особе убијене, док је најмање петоро људи рањено, међу којима и један дјечак, саопштили су тамошњи званичници.
Пуцњава се догодила нешто послије 18 часова по локалном времену, преноси Си-Ен-Ен.
За сада нема информација о томе ко је пуцао, нити да ли је неко приведен.
Сви рањени су у стабилизованом стању, изузев једне женске особе, која је у критичном, наводи Ен-Би-Си њуз.
Портпаролка ватрогасне службе у Сијетлу Грејс Нуњез рекла је да су припадници хитних служби безуспјешно покушали да спасу животе двоје упуцаних, док су рањени превезени у болницу.
Полицајац који је био на лицу мјеста навео је на мрежи Икс да је полиција тог града замолила грађане да се удаље с тог подручја како би утврдила шта се догодило.
Тродневни годишњи Фестивал хране одржава се у великом комплексу у Сијетлу и сваке године привлачи око 350.000 посјетилаца.
(РТС)
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