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Пуцњава на фестивалу хране у Сијетлу – двоје мртвих, најмање петоро рањених

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 06:53

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Полиција Сијетла реагује након пуцњаве у комплексу Сијетл центра током фестивала хране „Бите оф Сијетл“, у недјељу, 26. јула 2026. године, у Сијетлу, у америчкој савезној држави Вашингтон.
Фото: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

На фестивалу хране у Сијетлу синоћ је дошло до пуцњаве, при чему су двије особе убијене, док је најмање петоро људи рањено, међу којима и један дјечак, саопштили су тамошњи званичници.

Пуцњава се догодила нешто послије 18 часова по локалном времену, преноси Си-Ен-Ен.

За сада нема информација о томе ко је пуцао, нити да ли је неко приведен.

Сви рањени су у стабилизованом стању, изузев једне женске особе, која је у критичном, наводи Ен-Би-Си њуз.

Портпаролка ватрогасне службе у Сијетлу Грејс Нуњез рекла је да су припадници хитних служби безуспјешно покушали да спасу животе двоје упуцаних, док су рањени превезени у болницу.

Полицајац који је био на лицу мјеста навео је на мрежи Икс да је полиција тог града замолила грађане да се удаље с тог подручја како би утврдила шта се догодило.

Тродневни годишњи Фестивал хране одржава се у великом комплексу у Сијетлу и сваке године привлачи око 350.000 посјетилаца.

(РТС)

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