Бх. планинар описао борбу за голи живот на Елбрусу: "Трчи ако желиш остати жив"

Аутор:АТВ редакција
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Групу су предводила двојица руских водича, а један од њих је након спуштања признао да се никада раније није сусрео с таквим временским условима, иако је планинарио у Непалу и освајао знатно захтјевније врхове
Босанскохерцеговачки планинар Емир Мусић, који је током једне од ранијих експедиција освојио Елбрус и преживио снажно невријеме на тој планини, присјетио се драматичних тренутака у којима су се он и остали чланови групе борили за голи живот.
Гостујући на ФЕЈС ТВ-у, Мусић је упозорио да се временски услови на Елбрусу могу промијенити у свега неколико минута, чак и када прогнозе не најављују никакву опасност.
Како је испричао, чланови његове експедиције прије успона пажљиво су пратили временску прогнозу и провјеравали стање путем мобилних телефона. Ништа није указивало на то да ће их током ноћи погодити снажан вјетар и електрична пражњења.
– Невријеме долази без икаквог упозорења. Пратили смо временску прогнозу и гледали је на телефонима, али нико нас није упозорио да би током ноћи могло доћи до електричних пражњења и снажног вјетра. Кренули смо јер су нам временски услови у том тренутку то дозвољавали – испричао је Мусић.
Када их је олуја захватила, времена за размишљање више није било. Одлуке су морали доносити у секунди, јер је свака грешка могла бити кобна.
Групу су предводила двојица руских водича, а један од њих је након спуштања признао да се никада раније није сусрео с таквим временским условима, иако је планинарио у Непалу и освајао знатно захтјевније врхове.
Мусић истиче да Елбрус технички није нарочито захтјевна планина, али да управо његове нагле и непредвидиве временске промјене представљају највећу опасност.
– Оно што се тада догоди веома је тешко објаснити ријечима – казао је.
"Трчи ако желиш остати жив"
Најдраматичнији тренутак догодио се када је главни водич члановима експедиције упутио кратку, али језиву наредбу.
– Трчи ако желиш остати жив – повикао им је.
Планинари су током паничног спуштања били приморани одбацити дио кључне опреме како би се могли брже кретати.
– Шта значи трчати без кључне опреме за спуштање, коју смо морали бацити? У тим тренуцима водили смо голу борбу за живот – испричао је Мусић за ФЕЈС ТВ.
Његово свједочење долази након трагедије на Елбрусу у којој су животе изгубили зенички планинари Мелиха Чаушевић, Алма Окановић, Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам.
(Аваз)
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