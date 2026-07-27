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Бх. планинар описао борбу за голи живот на Елбрусу: "Трчи ако желиш остати жив"

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АТВ редакција
27.07.2026 07:13

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Никита Шелайкин

Групу су предводила двојица руских водича, а један од њих је након спуштања признао да се никада раније није сусрео с таквим временским условима, иако је планинарио у Непалу и освајао знатно захтјевније врхове

Босанскохерцеговачки планинар Емир Мусић, који је током једне од ранијих експедиција освојио Елбрус и преживио снажно невријеме на тој планини, присјетио се драматичних тренутака у којима су се он и остали чланови групе борили за голи живот.

Гостујући на ФЕЈС ТВ-у, Мусић је упозорио да се временски услови на Елбрусу могу промијенити у свега неколико минута, чак и када прогнозе не најављују никакву опасност.

Без упозорења

Како је испричао, чланови његове експедиције прије успона пажљиво су пратили временску прогнозу и провјеравали стање путем мобилних телефона. Ништа није указивало на то да ће их током ноћи погодити снажан вјетар и електрична пражњења.

– Невријеме долази без икаквог упозорења. Пратили смо временску прогнозу и гледали је на телефонима, али нико нас није упозорио да би током ноћи могло доћи до електричних пражњења и снажног вјетра. Кренули смо јер су нам временски услови у том тренутку то дозвољавали – испричао је Мусић.

Када их је олуја захватила, времена за размишљање више није било. Одлуке су морали доносити у секунди, јер је свака грешка могла бити кобна.

Групу су предводила двојица руских водича, а један од њих је након спуштања признао да се никада раније није сусрео с таквим временским условима, иако је планинарио у Непалу и освајао знатно захтјевније врхове.

Мусић истиче да Елбрус технички није нарочито захтјевна планина, али да управо његове нагле и непредвидиве временске промјене представљају највећу опасност.

– Оно што се тада догоди веома је тешко објаснити ријечима – казао је.

"Трчи ако желиш остати жив"

Најдраматичнији тренутак догодио се када је главни водич члановима експедиције упутио кратку, али језиву наредбу.

– Трчи ако желиш остати жив – повикао им је.

Планинари су током паничног спуштања били приморани одбацити дио кључне опреме како би се могли брже кретати.

– Шта значи трчати без кључне опреме за спуштање, коју смо морали бацити? У тим тренуцима водили смо голу борбу за живот – испричао је Мусић за ФЕЈС ТВ.

Његово свједочење долази након трагедије на Елбрусу у којој су животе изгубили зенички планинари Мелиха Чаушевић, Алма Окановић, Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам.

(Аваз)

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Алпинисти из БиХ

Планинарење

Русија

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