Дневни хороскоп: Пред Близанцима динамичан дан, Шкорпије да припазе на љубав

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дневни хороскоп за понедјељак, 27. јул. Шта вам звијезде поручују?
Ован
Данас осјећате снажан налет енергије који вас гура напријед, па искористите овај дан да завршите све одложене обавезе. У љубави вас очекују пријатна изненађења ако покажете само мало више стрпљења. Обратите пажњу на комуникацију с колегама јер неко може погрешно да схвати ваше намјере.
Бик
Вријеме је да се мало опустите и посветите стварима које вас испуњавају миром и задовољством. На пословном плану будите опрезни с финансијама и избјегавајте нагле инвестиције или непромишљене трошкове. Вече вам доноси лијепе, опуштене тренутке у друштву вољене особе или блиских пријатеља.
Близанци
Ваша радозналост и шарм данас долазе до пуног изражаја, па ћете с лакоћом остварити нове и корисне контакте. Очекује вас динамичан дан на послу пун нових идеја, али пазите да се не протегнете на више страна одједном. Посветите мало више пажње свом здрављу и квалитетном одмору.
Рак
Емоције су вам данас у првом плану, па се потрудите да останете смирени и сталожени без обзира на околности. Могући су неочекивани разговори у кругу породице који ће вам коначно разријешити старе недоумице. Вјерујте својој интуицији, она вас данас непогрешиво води при доношењу пословних одлука.
Лав
Зрачите самопоуздањем и привлачите пажњу гдје год да се појавите. Искористите овај талас добре енергије да предложите нове идеје на послу или покренете пројекат о којем већ дуго размишљате. У љубави показујете страст, али будите спремни и на компромисе како бисте сачували хармонију.
Дјевица
Данас сте изузетно фокусирани на детаље и организацију, што ће вам помоћи да ријешите прилично замршене ситуације на послу. Немојте заборавити да одвојите вријеме за себе и смањите притисак који сами себи често намећете. Кратка шетња или омиљени хоби помоћи ће вам да освјежите мисли и напуните батерије.
Вага
Хармонија и баланс су ваше кључне ријечи за данашњи дан. Лако ћете налазити заједнички језик с људима из свог окружења, па је ово идеално вријеме за рјешавање евентуалних неспоразума. Вече посветите естетици, умјетности или опуштању уз добру музику у пријатном друштву.
Шкорпија
Ваша страст и фокусираност су данас на максимуму, што вам омогућава да без проблема остварите важне циљеве. Пазите само да не будете превише искључиви у ставовима према блиским сарадницима и партнеру. Пустите да се ствари у љубави одвијају природно и без превелике контроле.
Стријелац
Осмијех на лицу и заразни оптимизам биће ваш главни адут током цијелог дана. Могућа су нова сазнања или вијести из иностранства које ће вам отворити занимљиве перспективе за будућност. Унесите мало више физичке активности у своју свакодневицу како бисте избацили накупљени стрес.
Јарац
Активно истражујете нове начине како да унаприједите своју каријеру или додатно стабилизујете финансије. Ваш труд и посвећеност неће проћи непримијећено код надређених, али покушајте да не занемарите приватни живот. Искрен разговор с вољеном особом донијеће вам неопходну подршку и мир, пише Еспресо.цо
Водолија
Инспирисани сте оригиналним идејама и спремни да освјежите своју свакодневицу новим приступом. Ваша креативност долази до пуног изражаја, а сарадња с тимом доноси одличне и неочекиване резултате. Увече вас очекује занимљив сусрет који вам може донекле промијенити планове за викенд.
Рибе
Данас сте посебно саосјећајни и интуитивни, па ћете лако препознати шта је потребно људима око вас. Због своје емпатије бићете снажан ослонац многима, али не заборавите да поставите јасне границе како не бисте исцрпили сопствену енергију. Посветите вече мирним активностима које вас опуштају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч1
Друштво
16 ч0
Најновије
08
41
08
39
08
38
08
35
08
31
Тренутно на програму