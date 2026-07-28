Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Бијељинска полиција ухапсила је Б.Т. из тог града због сумње да је украо три аутомобила, који су пронађени и враћени власницима.
У ПУ Бијељина наводе да је Б.Т. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела крађа, те оштећење и одузимање туђе ствари.
”Осумњичени је у протеклих пет дана на подручју Града Бијељина украо три путничка аутомобила. Ефикасним радом на терену, полицијски службеници су пронашли сва возила и вратили их власницима”, саошптила је ПУ Бијељина.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да се након комплетирања предмета против Б.Т. достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.
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