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Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 12:03

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Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила
Фото: АТВ

Бијељинска полиција ухапсила је Б.Т. из тог града због сумње да је украо три аутомобила, који су пронађени и враћени власницима.

У ПУ Бијељина наводе да је Б.Т. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела крађа, те оштећење и одузимање туђе ствари.

”Осумњичени је у протеклих пет дана на подручју Града Бијељина украо три путничка аутомобила. Ефикасним радом на терену, полицијски службеници су пронашли сва возила и вратили их власницима”, саошптила је ПУ Бијељина.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да се након комплетирања предмета против Б.Т. достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.

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Тагови :

хапшење

крађа аута

Бијељина

ПУ Бијељина

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