Управа "Електродистрибуције" Пале одбацила Божовићеве тврдње о пословању

Аутор:АТВ редакција
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Управа "Електродистрибуције" Пале одбацила је као неистините тврдње начелника Источне Илиџе Маринка Божовића о пословању овог предузећа, истичући да званични извјештаји потврђују стабилно и позитивно пословање, рационално трошење средстава и континуирана улагања у дистрибутивну мрежу.
У саопштењу "Електродистрибуције" Пале наводи се да су, због објективног информисања јавности, били дужни да реагују на бројне неистине и произвољне оптужбе које је Божовић изнио у јучерашњем иступу.
Из овог предузећа истичу да су званични извјештаји о пословању у посљедњих шест година потпуно транспарентни и подложни свим законом предвиђеним контролама, те да недвосмислено потврђују домаћинско и одговорно управљање предузећем.
У саопштењу се наводи да су у том периоду значајно смањени оперативни трошкови и рационализована потрошња, док су средства усмјеравана у обнову и модернизацију дистрибутивне мреже.
"Један од примјера таквог приступа јесте чињеница да предузеће годинама није набављало нова службена возила, већ су сва средства директно улагана у инфраструктуру и теренски рад", истиче се у саопштењу.
Из "Електродистрибуције" Пале наводе да се остварена добит не троши на луксуз или личне интересе, већ се кроз инвестиционе пројекте враћа грађанима.
У саопштењу додају да су средства, која су могла бити утрошена за набавку нових службених возила, усмјерена у донације, иако је службено возило директора старо 14 година и прешло је више од пола милиона километара.
Из овог предузећа упитали су Божовића зашто није присуствовао презентацијама резултата пословања, које су, како наводе, биле отворене за јавност, те поручили да су врата "Електродистрибуције" отворена за сва питања и разговор.
У саопштењу се истиче да ће "Електродистрибуција" Пале наставити да послује у интересу грађана и улаже у развој електроенергетске мреже, преноси Срна.
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