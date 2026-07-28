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Руководство Српске у Палама, пуштање у саобраћај кружне раскрснице вриједне милион КМ

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 13:23

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Пале руководство Српске
Фото: Srna

Руководство Републике Српске стигло је на Пале гдје ће свечано отворити новоизграђени кружни ток, вриједан готово милион КМ, за који су средства издвојили Градска управа Источно Сарајево и Влада Српске.

На Пале су дошли предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, народни посланик Ацо Станишић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

Свечаности присуствује и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, као и руководство општине Пале.

Кружни ток је изграђен на укрштању Карађорђеве улице и Улице Николе Тесле, а вриједност пројекта је 997.000 КМ са ПДВ-ом и њиме ће бити унапријеђена безбједност саобраћаја и трајно растерећено једно од најоптерећенијих саобраћајних чворишта на путном правцу према Јахорини.

За изградњу кружне раскрснице двије трећине средстава обезбиједила је Градска управа, а преостали износ Влада Републике Српске, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Пале

кружна раскрсница

Влада Републике Српске

Милорад Додик

Република Српска

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