Руководство Српске у Палама, пуштање у саобраћај кружне раскрснице вриједне милион КМ

Аутор:АТВ редакција
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Руководство Републике Српске стигло је на Пале гдје ће свечано отворити новоизграђени кружни ток, вриједан готово милион КМ, за који су средства издвојили Градска управа Источно Сарајево и Влада Српске.
На Пале су дошли предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, народни посланик Ацо Станишић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Свечаности присуствује и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, као и руководство општине Пале.
Кружни ток је изграђен на укрштању Карађорђеве улице и Улице Николе Тесле, а вриједност пројекта је 997.000 КМ са ПДВ-ом и њиме ће бити унапријеђена безбједност саобраћаја и трајно растерећено једно од најоптерећенијих саобраћајних чворишта на путном правцу према Јахорини.
За изградњу кружне раскрснице двије трећине средстава обезбиједила је Градска управа, а преостали износ Влада Републике Српске, преноси Срна.
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