Будимир: Стање безбједности у Српској стабилно

Аутор:АТВ редакција
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Стање безбједности у Републици Српској у првих шест мјесеци ове године је стабилно и повољно, а што су потврдили министар унутрашњих послова Српске, Жељко Будимир, и директор Полиције, Синиша Кострешевић
Стање безбједности у Републици Српској је стабилно, иако је забиљежен раст броја кривичних дјела за 1,2 одсто, истовремено је повећана и њихова расвијетљеност, изјавио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Према његовим ријечима, расвијетљеност кривичних дјела по непознатом починиоцу износи 78,5 одсто, док је код познатих починилаца достигла 92 одсто.
Будимир је истакао да је МУП Републике Српске посебан акценат ставио на борбу против организованог криминала.
„Открили смо 60 нових организованих криминалних група на подручју Републике Српске и интензивно радимо на њиховом разбијању. Важно је истаћи да немамо дјеловање организованих криминалних група из региона, те такве покушаје успјешно сузбијамо и спречавамо“, рекао је Будимир.
Он је навео да је повољнија ситуација и када је ријеч о општем криминалитету, док је злоупотреба опојних дрога и даље изазов.
Злоупотреба опојних дрога је у порасту, али су и резултати полиције значајни. Ове године заплијењено је 78 килограма марихуане и сканка, а интензивно се ради и на сузбијању трговине кокаином кроз оперативне акције, истакао је Будимир.
Говорећи о активностима у борби против наркотика, министар је навео да је МУП Републике Српске реализовао велики број како међународних тако и домаћих оперативних акција усмјерених на сузбијање трговине дрогом и организованог криминала.
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