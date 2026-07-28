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Руски научници развили програм за бржу рехабилитацију пацијената уз помоћ робота

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 14:38

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Вјежбе представљају планско, намјерно и поновљено извођење одређених физичких или менталних активности са циљем стицања, одржавања или усавршавања одређених вјештина, способности или знања.
Фото: pexels/Juan Manuel Montejano Lopez

Бржу и безбjеднију рехабилитацију мишића и зглобова руку послије повреда, хируршких захвата или можданог удара уз помоћ роботизованог тренажера омогућиће програм који су развили стручњаци Далекоисточног федералног универзитета (ДВФУ).

Алгоритам контролише рад електромотора тренажера, спрјечавајући нагле покрете и прекомјерно оптерећење екстремитета пацијента, преносе РИА Новости.

Враћање снаге мишића руку послије повреда или хируршких интервенција, као и рехабилитација након неуролошких обољења или можданог удара, често захтева механотерапију - метод рехабилитације уз помоћ роботизованог тренажера који омогућава прецизну контролу оптерећења екстремитета, наводи се.

Проблеми постојећих роботизованих тренажера у рехабилитацији

"Постоје домаћи и страни роботизовани тренажери, али сви имају значајне недостатке. Не обезбјеђују потпуно глатке покрете, због чега рехабилитација може да траје дуже, а не памте индивидуалне параметре пацијента, што повећава оптерећење за рехабилитаторе. Љекари су зато принуђени да сваки пут поново прилагођавају подешавања уређаја сваком пацијенту", рекао је један од аутора пројекта, професор Јевгениј Пустовалов.

Научници су развили нови програм који "ублажава" недостатке у раду електромотора роботизованих тренажера за механотерапију и омогућава персонализовано подешавање уређаја.

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"Нови алгоритам омогућиће пацијентима да брже поврате покретљивост руке, док ће рехабилитаторима скратити вријеме које троше на рутинске послове. Према статистичким подацима, стотине хиљада пацијената у Русији сваке године пролазе механотерапију. Овај програм не само да ће учинити поступак безбједнијим, већ ће и олакшати рад високо квалификованих стручњака који морају да прате сам ток рехабилитације и промјене здравствених показатеља током времена", додао је Пустовалов.

Када ће нови тренажер бити доступан за употребу

Прототип новог роботизованог тренажера са развијеним софтвером биће предат у производњу у наредне три године, након што прође испитивања у Медицинском комплексу Далекоисточног федералног универзитета, додаје.

Резултати истраживања објављени су у часопису "Компјутерске нанотехнологије".

(рт балкан)

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Тагови :

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наука

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