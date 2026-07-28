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Појачана контрола промета и обиљежавања животиња

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 13:29

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Појачана контрола промета и обиљежавања животиња
Фото: Envato/scalatore1959

Ветеринарска инспекција Републике Српске обављаће појачану контролу промета, обиљежавања, те спровођења обавезних мјера код домаћих животиња, усљед појаве различитих заразних болести животиња, како у БиХ, тако и у земљама окружења.

У саопштењу се наглашава да ће инспектори контролисати и промет намирница животињског поријекла, који је директно везан за промет домаћих животиња.

Како је наглашено, у Републици Српској недавно је потврђена афричка куга свиња и правовременим дјеловањем надлежних служби ситуација је стављена под контролу, међутим болест је и даље присутна, због чега нема простора за опуштање, те је неопходна озбиљност и одговорност свих грађана.

У инспекторату подсјећају да је афричка куга свиња присутна и у окружењу, Србији и Хрватској, на самој граници са БиХ, односно Републиком Српском, у великом обиму, са великим бројем жаришта, што додатно захтијева опрез имајући у виду лакоћу преноса болести.

"На подручју Федерације БиХ протеклих дана потврђена је бруцелоза на 39 имања, усљед чега је према подацима надлежних служби еутаназирано 130 животиња. У случају бруцелозе на додатне мјере опреза упозорава и чињеница да је ријеч о зоонози, односно о болести која се преноси са животиња на људе, а према подацима Завода за јавно здравство Федерације БиХ у прва четири мјесеца 2026. године забиљежен је 51 случај обољелих људи од бруцелозе", истичу и Инспекторату.

На подручју Србије потврђене су богиње оваца и коза, док је у Хрватској потврђена куга малих преживара која је поново актуелна и у Румунији, на граници са Србијом.

Ветеринарска инспекција Републике Српске континуирано је ангажована на спровођењу мјера у циљу сузбијања и спречавања појаве и ширења заразних болести животиња, међутим значајнији допринос у овој борби могу дати и сами узгајивачи.

Из Инспектората скрећу пажњу фармерима да не продају и не купују животиње без неопходне ветеринарске документације, да ограниче улазак других лица и возила на фарме, те да свакодневно примјењују биосигурносне, хигијенске и заштитне мјере при раду са животињама.

Комерцијалне узгајиваче, као и власнике који узгајају животиње за властите потребе, Ветеринарска инспекција позива да се строго и без изузетка придржавају превентивних мјера на спречавању и сузбијању болести.

У Инспекторату напомињу да је сваку угинулу животињу или сумњу на болест, неопходно одмах пријавити ветеринарској служби ради провођења надзора и стављања болести под контролу.

"Домаћи узгајивачи треба да се суздрже од куповине животиња непровјереног поријекла, упитног здравственог статуса и без обавезне ветеринарске документације, те да сваку сумњу на нелегалан промет и трговину животињама, пријаве надлежној ветеринарској инспекцији", наводи се у саопштењу.

Посебно су, наводи се, забрињавајуће ситуације у којима неодговорни појединци одлажу лешеве угинулих животиња у природу, чиме директно повећавају ризик од ширења болести, саопштено је из Републичког инспектората Српске.

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Тагови :

Инспекторат Републике Српске

заразне болести

животиња

ветеринарска инспекција

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