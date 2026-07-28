Logo

Возачи, пажња! Радови и измјене режима саобраћаја на бројним путевима

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:38

Коментари:

0
Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.
Фото: ATV

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија редовно, а из Ауто-мото савеза Републике Српске возачима скрећу пажњу на могуће одроне на дионицама у усјецима.

Спорије одвијање саобраћаја и краћи застоји могући су на мјестима гдје се изводе радови, па се возачима савјетује опрезна вожња и поштовање саобраћајних прописа.

На граничним прелазима Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС-а подсјећају да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Сутра и у четвртак 30. јула, од 8.00 до 19.00 часова, због бојевог гађања на војном полигону Мањача, биће обустављен саобраћај на регионалном путу Српске Топлице-Чађавица, дионица Хан Кола-Стричићи.

За вријеме обуставе, саобраћај ће се одвијати алтернативним путним правцем Хан Кола-Леденице-Стричићи.

Преко Романије је због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, на снази измјена у одвијању саобраћаја.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, гдје је постављена привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно, а предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.

Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода мини-хидроелектране Крупац до 5. септембра.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука гдје долази до застоја због дугих колона возила.

Измјењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац због реконструкције надпутњака изнад наведене дионице пута.

Због извођења радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина је ограничена на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Вршани-Бијељина због радова на проширењу моста. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.

На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

На магистралном Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани, преноси Срна

У ФБиХ је због наставка изградње под-дионице ауто-пута Немила-Врандук затворена под-дионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.

На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

због радова на санацији коловоза затворена дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћај

Ауто-мото савез Републике Српске

Стање на границама

стање на путевима

Коментари (0)

Више из рубрике

Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.

Друштво

Данас славимо Ћириловдан: Један обичај је обавезан за срећу, а ево шта свака мајка треба да уради

1 ч

0
Ајкула

Друштво

Ајкула напала инфлуенсера док је ронио: Све снимљено!

2 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП у акцији солидарности: Стотине полицајаца широм Српске дарују крв

2 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 28. јул

2 ч

0

  • Најновије

09

17

Нова драма у Шпанији: Тражи се 13 година затвора за супругу премијера Санчеза

09

13

Долазак Леброна изазвао финансијски земљотрес, цијене улазница отишле у небо

09

04

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

09

01

Париз истражује могући терористички напад

08

45

Научници истраживали везу између канабиса и стреса: Открили везу са кортизолом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима