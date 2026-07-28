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Ајкула напала инфлуенсера док је ронио: Све снимљено!

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:15

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Ајкула
Фото: pexels/Samson Bush

Зарон новозеландског инфлуенсера, који се бави риболовом и подводним риболовом, претворио се у праву борбу за живот након што га је код обале Фиџија напала сива гребенска ајкула.

Хенри Гибс, креатор садржаја познат по снимцима из подводног свијета, доживио је драматичне тренутке током једног од првих зарона у овом пацифичком архипелагу. Снимак напада убрзо је почео да се шири друштвеним мрежама.

Ајкула кружила око ронилаца прије напада

Гибс је током подводног риболова користио харпун када је примијетио да се једна сива гребенска ајкула издвојила од осталих и почела да кружи око групе ронилаца.

Како је навео, животиња је временом постајала све агресивнија, све док изненада није убрзала и кренула директно према њему.

- Ронили смо на гребену сат или два, а затим смо се пребацили у отвореније и бистрије море како бисмо покушали да уловимо нешто веће. У близини је било више сивих гребенских ајкула, али ова је остала са нама много дуже од осталих - написао је Гибс на Фејсбуку.

Признао да је игнорисао знакове упозорења

Он је додао да никада неће са сигурношћу знати шта је изазвало промјену у понашању ајкуле, али је признао да је требало раније прекинути зарон.

- Почела је да плива у уским круговима испод нас, постајала све нервознија и неколико пута је нагло кренула према чамцу. Када погледам уназад, то је био јасан знак да смо требали одмах да изађемо из воде - навео је он.

Гибс је признао да је потцијенио опасност.

- Нисам вјеровао да ајкула те величине може представљати озбиљну опасност и то је била моја грешка - рекао је.

Ајкула га угризла за ногу

Посљедице те одлуке биле су озбиљне. Гибс је након напада завршио у болници, а фотографијама је показао повреде које је задобио.

Он је описао да је видио како ајкула иде директно према њему.

- Знао сам да иде право ка мени, због чега се на снимку може чути како упозоравам остале рониоце прије него што ме је дохватила. Заобишла је харпун, прошла испод мене, угризла ме за задњи дио ноге и почела да се окреће око своје осе - испричао је.

Важно упозорење подводним риболовцима

Након опасног сусрета, Гибс је упутио упозорење свима који се баве подводним риболовом.

Он је поручио да свака промјена у понашању ајкуле треба да буде схваћена озбиљно и да је најбоља одлука одмах прекинути зарон.

Такође је савјетовао коришћење једнобојних црних ронилачких одијела и упозорио да се опасност не смије процјењивати само на основу величине животиње.

- Ајкула не мора бити огромна да би била опасна - поручио је након искуства које је замало завршило трагично.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

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напад ајкуле

инфлуенсер

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