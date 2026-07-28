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Нове масовне евакуације у Шпанији због пожара

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:57

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Изгорјеле бунгалове у кампу приказује фотографија након што је пожар захватио ово подручје у Пелајос де ла Преси, у покрајини Мадрид, Шпанија, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Шпанске власти наредиле су стотинама хиљада људи да се евакуишу или да не излазе из кућа, усљед шумских пожара који још нису исконтролисани, јавља "Еј-Би-Си њуз".

Портал пише да се наредба односи на око 170.000 људи.

Пожари у Авили и Толеду, који су се раширили на ширу област Мадрида, довеле су до евакуације 63.152 људи у 14 општина, а за 27.797 њих је издато упозорење да не излазе из кућа.

Осим тога, у покрајини Кастељон евакуисано је 16.000 људи, а за 65.000 издато је упозорење да не излазе напоље.

Због пожара је проглашена ванредна ситуација у Авили, Толеду и ширем подручју Мадрида, преноси Срна

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Тагови :

Шпанија

евакуација

Велики шумски пожар

повријеђени

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