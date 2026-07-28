Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

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Документационо-информациони центар "Веритас" у сарадњи са локалним самоуправама, Српском православном црквом и крајишким удружењима, обиљежиће 31 годину од егзодуса Срба из бивше Републике Српске Крајине у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".
У понедјељак, 3. августа, код Храма Христа Спаситеља у Бањалуци, с почетком у 20.00 часова биће одржана комеморативна академија "Да се не заборави – марама плава", преноси Срна.
Након комеморативне академије, у 20.40 часова испред Храма Христа Спаситеља биће отворена изложба "Да се не заборави - гранатирање Хрватске војске на избјегличке колоне на Петровачкој цести и Сводни".
Истог дана, у Парку ослобођења у Бањалуци у 21.00 час биће приказан документарни филм Тихане Бајић "Петровачка цеста".
У уторак, 4. августа, у 11.00 часова у Храму Христа Спаситеља биће служен парастос за све пострадале у операцији "Олуја", у 12.00 часова биће положено цвијеће на централно спомен-обиљежје погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, а у 13.00 часова у Кући Милановића биће одржана трибина "Дани туге и сјећања".
Представници "Веритаса" присуствоваће истог дана од 20.00 часова "Дану сјећања" – обиљежавању страдања у "Олуји", који у Мркоњић Граду заједнички организују Република Српска и Србија.
У сриједу, 5. августа у 10.00 часова на Пердувовом гробљу биће служен помен и положени вијенци на споменик погинулим Далматинцима на Динари, а у 11.00 часова цвијеће ће бити положено на гроб Боре Мартиновића на Новом Гробљу.
У четвртак, 6. августа, у 10.00 часова биће служен парастос у Храму Светих апостола Петра и Павла у Новом Граду.
Након парастоса, уз магистални пут од Храма Светих апостола Петра и Павла према граничном прелазу биће запаљене свијеће, а са моста преко којег су у августу 1995. године прешле колоне избјеглих Срба, биће спуштен вијенац у ријеку Уну.
У Сводни код Новог Града гдје је хрватска авијација гађале избјегличку колону у 12.00 часова биће служен помен и биће положени вијенци код спомен-крста.
У петак, 7. августа, у 11.00 часова биће служен парастос и биће положени вијенци на спомен–крсту на Петровачкој цести, а након тога од 12.30 часова предвиђен је обилазак спомен–собе у Дрнићу и пријем код начелника ове општине.
Злочиначка војно-полицијска акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.
Дан касније, 5. августа, хрватска војска је ушла у готово напуштен Книн и истакла заставу Хрватске, док су колоне избјеглица преко српских територија у БиХ кренуле ка Србији.
Према подацима "Веритаса", током "Олује" из домова је протјерано више од 220.000 крајишких Срба, погинуло је и нестало 1.943 људи.
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.
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