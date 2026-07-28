Амерички војник у Великој Британији оптужен за вишеструка силовања

Аутор:АТВ редакција
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Амерички пилот Џејмс Лубо, оптужен за низ силовања и сексуалних напада на жене у Енглеској, избјегао је британску правду након што је полиција у Сафоку предала истрагу америчкој војсци, пише Гардијан .
Лубо је прошле године у Мајамију осуђен на пет година затвора због сексуалног напада на жену у америчкој војној бази РАФ Милденхол у Енглеској. Након пуштања из затвора, биће под надзором још 20 година.
Амерички тужиоци су тврдили да је Лубо напао укупно шест жена у источној Енглеској 2019. године. Његово понашање су описали као „узнемирујући, застрашујући и опасан“ образац напада на жене које су спавале, биле пијане или у несвјести.
Двије Британке су пријавиле да су биле дрогиране и силоване
Случај је покренуо питање зашто британска полиција није спровела истрагу против њега. Две Британке су у августу 2019. године пријавиле полицији Сафока да су их Лубо и још један амерички пилот дрогирали и силовали након што су изашли у ноћни клуб.
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Према судским документима, састали су се у клубу у Бери Сент Едмундсу. Ваздухопловци су им понудили превоз кући, али су их умјесто тога одвели у базу Милденхол, у Лубоову собу. Жене су рекле да су тамо пиле вино и ликер, а сљедеће чега се сјећају је да су се ујутру пробудиле, голе и збуњене.
Обје су вјеровале да су силоване. Полиција Сафока је покренула истрагу, али је само 11 дана касније случај предала америчкој војној полицији.
Лубоу је прво суђено пред америчким војним судом због напада на америчког војника у ваздухопловној бази Милденхол. Случај је завршен 2020. године ослобађајућом пресудом. Исте године је отпуштен из америчког ваздухопловства, али под „часним условима“, упркос низу дисциплинских прекршаја.
Вратио се у САД 2021. године. Осуђен је тек након истраге ФБИ-ја, када је његова ДНК повезана са трагом пронађеним у случају 19-годишњег америчког војника. Према судским документима, Лубо је ноћу ушао кроз прозор у њену закључану собу и сексуално је напао док је спавала.
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Амерички тужиоци на суду су такође навели друге оптужбе из Енглеске, тврдећи да је Лубо кренуо у „насилнички поход“ у Сафоку 2019. године и понашао се као да може некажњено да напада жене.
Према споразуму између САД и Велике Британије, америчка војска може преузети истрагу ако је жртва припадник америчких снага или ако је војник починио злочин у вршењу дужности. Међутим, три Лубоове наводне жртве биле су Британке, а напади, према оптужбама, нису се догодили док је он био на дужности.
Полиција Сафока је одбила да детаљно објасни Гардијану зашто је случај предала америчкој војној полицији. Рекли су да сада преиспитују процедуру за доношење таквих одлука и праксу преношења случајева уопште.
Гардијан пише да је Лубоов случај дио ширег проблема у којем су амерички војници оптужени за тешке злочине у Британији избјегли британски правосудни систем јер је локална полиција препустила истраге америчкој војној полицији.
(индекс)
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