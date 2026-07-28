Снажан земљотрес погодио Јапан, издата упозорења

Аутор:АТВ редакција
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Након земљотреса издато је упозорење на цунами, уз могућност таласа висине до једног метра. Јапанска влада истовремено је издала хитна упозорења за више префектура на острву Кјушу, укључујући Кумамото, Нагасаки, Кагошиму, Фукуоку, Сагу, Оиту и Мијазаки.
Снажан земљотрес магнитуде 7,1 погодио је у уторак југ Јапана, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА). Епицентар земљотреса био је у префектури Кумамото, на острву Кјушу.
Након подрхтавања обустављен је жељезнички саобраћај, укључујући и брзе шинкансен возове, саопштио је оператер ЈР Кјушу.
Из компаније Кјушу електрик пауер (Kyushu Electric Power) саопштили су да за сада нема извјештаја о неправилностима у нуклеарним електранама Сендаи и Генкаи.
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