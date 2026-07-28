Јапан погодио земљотрес јачине 7,1 степени, издато упозорење на цунами

Аутор:АТВ редакција
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Јак земљотрес јачине 7,1 степен Рихтерове скале погодио је јапанско острво Кјушу, саопштила је јапанска сеизмолошка агенција. Издато је упозорење на цунами.
Епицентар земљотреса био је на острву Кјушу на југу земље, на дубини од 10 километара и удаљен 25 километара од града Кумамота, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.
Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, осетило се љуљање које је трајало неколико секунди.
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