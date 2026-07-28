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Јапан погодио земљотрес јачине 7,1 степени, издато упозорење на цунами

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 10:15

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Цунами је лучки талас или у слободном преводу заливски талас или сеизмички морски талас, означава појаву великих таласа, велике кинетичке енергије, разорног механичког дејства на приобаље.
Фото: pexels/Ray Bilcliff

Јак земљотрес јачине 7,1 степен Рихтерове скале погодио је јапанско острво Кјушу, саопштила је јапанска сеизмолошка агенција. Издато је упозорење на цунами.

Епицентар земљотреса био је на острву Кјушу на југу земље, на дубини од 10 километара и удаљен 25 километара од града Кумамота, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.

Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, осетило се љуљање које је трајало неколико секунди.

(спутник србија)

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Тагови :

Јапан

Земљотрес

цунами

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