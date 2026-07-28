Будимир: Припадници МУП-а Српске међу најмасовнијим даваоцима крви

Аутор:АТВ редакција
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МУП Републике Српске организује од 27. до 31. јула 2026. године, широм Републике Српске, акцију добровољног даривања крви у којој учествује 476 припадника Министарства и 103 кадета Полицијске академије.
Полицијске службенике Полицијске управе Требиње који су се данас одазвали овој акцији обишли су у Служби за трансфузијску медицину у Требињу, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић.
"Припадници МУП-а Републике Српске данас ће добровољно давати крв. То је једна хумана акција коју МУП спроводи с времена на вријеме, према потребама трансфузија. Мислим да смо ми најмасовнији даваоци, који редовно долазе и дају крв. Мислим да ће крв даривати 476 пријављених припадника МУП-а, који су у сталном радном односу, као и око стотињак кадета. У сваком случају то је једна од активности коју данас проводимо. Мислим да су нам и Завод за трансфузију у Бањалуци и други регионални центри јако захвални због тога и ми ћемо наставити да радимо ову акцију убудуће", рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
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