ФК Борац добија појачање у везном реду

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца приводе крају завршне припреме за реванш утакмицу 2. кола квалификација за Конференцијску лигу која их у четвртак очекује у Кишињеву против молдавског Петрокуба.
За то вријеме клупско руководство има пуне руке посла
Није тајна да је спортски сектор ФК Борац током прелазног рока циљао појачање у везном реду, а према сазнањима АТВ-а, уговор је спреман за новог играча.
Протеклих неколико дана у Платоновој су били на сталној вези са играчем који би требало да представља велико појачање у везном реду, а како ствари стоје, уговор би могао да буде потписан данас у вечерњим часовима.
Договор је начелно постигнут и остало је да се усагласи још неколико ситница које не би требало да представљају већи проблем, па би тако ФК Борац требало да добије ново лице у играчком кадру.
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