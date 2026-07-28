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ФК Борац добија појачање у везном реду

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 11:07

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Фудбалери Борца спремни су за дуел са Левски и у одличном расположењу дочекују утакмицу против шампиона Бугарске.
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца приводе крају завршне припреме за реванш утакмицу 2. кола квалификација за Конференцијску лигу која их у четвртак очекује у Кишињеву против молдавског Петрокуба.

За то вријеме клупско руководство има пуне руке посла

Није тајна да је спортски сектор ФК Борац током прелазног рока циљао појачање у везном реду, а према сазнањима АТВ-а, уговор је спреман за новог играча.

Протеклих неколико дана у Платоновој су били на сталној вези са играчем који би требало да представља велико појачање у везном реду, а како ствари стоје, уговор би могао да буде потписан данас у вечерњим часовима.

Договор је начелно постигнут и остало је да се усагласи још неколико ситница које не би требало да представљају већи проблем, па би тако ФК Борац требало да добије ново лице у играчком кадру.

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Тагови :

ФК Борац

појачање

играчи

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