Беспомоћног младића тукли, газили и вукли по путу у центру града

Аутор:АТВ редакција
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Узнемирујући видео-снимак, који се посљедњих сати шири друштвеним мрежама, приказује напад на младића који лежи на коловозу. На снимку се види више особа окупљених око њега, док га једна особа удара ногама, гази и вуче по путу.
Догађај се, према доступним информацијама, догодио током ноћи са суботе на недјељу у Зајчевој улици, у центру Славонског Брода.
Према свему судећи, нападу је претходио физички сукоб, након којег је једна особа пала на коловоз. На снимку се затим види наставак напада на младића који лежи на тлу.
У близини нападача налазило се још неколико особа, а једна од њих је у једном тренутку покушала да прекине ударање.
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Повријеђени младић је, према незваничним информацијама, превезен у Општу болницу „Др Јосип Бенчевић“ у Славонском Броду, гдје му је указана љекарска помоћ.
Засад није познато какве је повреде задобио нити како ће случај бити правно квалификован.
Незванично се сазнаје да полицијски службеници интензивно раде на утврђивању идентитета свих учесника и реконструкцији догађаја. Према истим информацијама, особа која се на снимку посебно истиче у нападу наводно је малољетна и још није навршила 18 година.
Од Полицијске управе бродско-посавске биће затражена званична информација о догађају, повредама нападнутог младића, броју укључених особа и току криминалистичке истраге.
Због узнемирујућег садржаја, видео нећемо дијелити на нашим платформама.
(сбонлине)
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