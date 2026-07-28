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Украјинци извршили један од највећих напада на Москву у посљедње двије године

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 10:14

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На овој фотографији коју је уступила прес-служба 93. засебне механизоване бригаде „Холодни Јар“ украјинске војске, а која је снимљена у уторак, 14. јула 2026. године, украјински војник управља FPV дроном како би гађао руске положаје у близини града Краматорска на линији фронта, у Доњецкој области у Украјини.
Фото: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Украјинци су током ноћи извршили један од највећих напада дроновима на Москву у посљедње двије године, процијенио је ТАСС на основу података које је објавио градоначелник руске пријестонице Сергеј Собјанин.

Према његовим ријечима, више од 390 дронова послато је ка Московској области у периоду између 21.30 и 7.30 часова по средњоевропском времену.

"Већину су неутрализовале јединице противваздушне одбране даље од Москве, док је 81 дрон уништен надомак руске пријестонице", навео је Собјанин на платформи "Макс", преноси Срна.

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Тагови :

Украјина

Русија

Сукоб

Напад дроновима

Москва

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