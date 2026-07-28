Украјинци извршили један од највећих напада на Москву у посљедње двије године

Аутор:АТВ редакција
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Украјинци су током ноћи извршили један од највећих напада дроновима на Москву у посљедње двије године, процијенио је ТАСС на основу података које је објавио градоначелник руске пријестонице Сергеј Собјанин.
Према његовим ријечима, више од 390 дронова послато је ка Московској области у периоду између 21.30 и 7.30 часова по средњоевропском времену.
"Већину су неутрализовале јединице противваздушне одбране даље од Москве, док је 81 дрон уништен надомак руске пријестонице", навео је Собјанин на платформи "Макс", преноси Срна.
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