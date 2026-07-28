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Париз истражује могући терористички напад

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 09:01

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Париз истражује могући терористички напад
Фото: Printscreen/X

Мушкарац је јуче у Паризу ножевима напао три жене, а зауставио га је полицајац који у том тренутку није био на дужности, саопштили су француски министар унутрашњих послова и полиција.

Тешке повреде

Паришке власти још утврђују постоје ли елементи за покретање истраге због сумње на тероризам. Напад се догодио јуче око 11:30 сати. Повријеђене су три жене старости 19, 24 и 36 година, које су превезене у болницу.

Министар унутрашњих послова Лаурент Нунез навео је да су двије жене задобиле тешке повреде и налазе се у критичном стању. Једна је убодена у доњи дио леђа, а друга у стомак. Градоначелник 17. паришког арондисмана Џофри Боулард објавио је на друштвеној мрежи X да је једна од повријеђених жена трудна.

Министар: Морамо бити врло опрезни када је ријеч о мотивима

Конобарица Керија Делабед (54) испричала је да је у тренутку напада прала суђе.

"Вид‌јели смо мушкарца како пролази с два ножа и напада три особе. Затим га је један младић ударио малим кофером и срушио на тло", казала је.

Након тога је конобар из оближњег ресторана на нападача ставио столицу како би га задржао.

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На аматерском снимку насталом након напада види се како осумњичени лежи на тлу док га полицајац ван службе и грађани држе савладаног. На снимку се може чути како говори: „Алах ми је то наредио.“

Нунез је рекао да је осумњичени износио "неповезане изјаве" те упозорио да је прерано доносити закључке о мотиву напада.

"Морамо бити врло опрезни када је ријеч о мотивима овог изузетно насилног чина. Најоштрије осуђујем овај чин, а према информацијама које имамо, та особа износи неповезане изјаве", рекао је Нунез новинарима.

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Напад се догодио два дана након што је мушкарац, којег су њемачке власти познавале као исламског екстремисту, унајмљеним комбијем улетио у поворку поноса у Берлину, при чему је усмртио једну жену и повриједио још 29 особа.

(Аваз)

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Тагови :

Француска

напад ножем

Париз

исламисти

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