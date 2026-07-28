Ватрени облаци пријете Европи: Детаљи о опасном феномену из Француске

Аутор:АТВ редакција
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Док се Француска и Шпанија боре са једним од најтежих таласа шумских пожара у новијој историји, стручњаци упозоравају на ријетку и опасну појаву која може додатно да погорша ситуацију – пирокумулонимбусе, познате и као „ватрени облаци“ или „змајеви међу облацима“.
Шумски пожари најчешће се шире када се споје високе температуре, јак вјетар и сушни услови. Међутим, велики и интензивни пожари могу да створе сопствене временске прилике. Један од најупечатљивијих примјера су пирокумулонимбуси, односно олујни облаци које ствара сам пожар.
Ово је све што треба да знате о њима.
Пирокумулонимбуси, или пиро-Кб облаци, огромни су олујни облаци који настају изнад великих шумских пожара.
Bosbrand🔥Frankrijk🇫🇷:Meer dan 220.000 mensen geëvacueerd - vlammen🔥 bedreigen de — Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) July 26, 2026
regio Bordeaux‼️
Bordeaux/ Gironde - Frankrijk 🇫🇷 beleeft momenteel één van de zwaarste bosbranden in decennia!In het departement Gironde breidt een enorme brand🔥 zich met hoge snelheid uit,- pic.twitter.com/LcUtu5XP7Q
Снажни пожари ослобађају огромне количине топлоте и енергије, које се заједно са димом брзо уздижу у атмосферу. Када се стуб дима подигне довољно високо, ваздух се због нижег атмосферског притиска хлади, влага се кондензује и формира се облак. Такви облаци могу да изазову муње и снажне ударе вјетра.
Ако је пожар довољно велики и интензиван, стуб дима може да прерасте у пирокумулонимбус, који достиже висину од 10 до 15 километара и продире у стратосферу. Америчка свемирска агенција НАСА описује их као „змајеве који бљују ватру међу облацима“.
– То је права грмљавинска олуја која настаје унутар стуба дима изнад пожара. Такви облаци могу да захвате и до око 10.000 кубних километара атмосфере, па имају огроман утицај – објашњава Рик Мекреј, сарадник Истраживачке групе за шумске пожаре Универзитета Новог Јужног Велса у Аустралији.
Када се формирају „ватрени облаци“, они могу да створе снажне вјетрове који додатно убрзавају ширење пожара. Понекад изазивају и муње које могу да запале нове пожаре километрима далеко од првобитног жаришта, пише „Гардијан“.
California, Amazon, Siberia, Australia & Jakarta is not just a news as many take it.#ClimateEmergency is here, right here!— Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) January 4, 2020
When 50000000 animals are said to be charred, this fire is said to have created its own weather system now. #disaster pic.twitter.com/pIYSHT5F2B
Стручњаци упозоравају да јаки удари вјетра чине понашање пожара много непредвидљивијим, због чега услови за ватрогасце постају знатно опаснији.
– Такав облак је јасан знак да је пожар изузетно опасан. Његова појава потврђује да је одлука о евакуацији великог броја људи потпуно оправдана – објаснио је Мекреј, који је 30 година радио као руководилац служби за гашење пожара.
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Формирали су се и током великих шумских пожара у Калифорнији 2022. године, али би за Француску то могла да буде потпуно нова појава. Ако се званично потврди њихово формирање, био би то први забиљежени случај пирокумулонимбуса у Француској.
– Француска се први пут суочава са могућношћу да мора озбиљно да рачуна на ову појаву. Није најважније да ли се један такав облак појавио прије неколико дана. Много је важније да ли ће се формирати у уторак или сриједу ове седмице – додао је Мекреј.
Климатске промјене широм свијета стварају све повољније услове за настанак великих шумских пожара, али и за формирање пирокумулонимбуса.
– Није ријеч само о томе да су температуре више. Климатске промјене мијењају атмосферу, временске прилике при тлу и низ других фактора – истакао је Мекреј.
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Велики пожари у Европи избили су усред туристичке сезоне, након низа топлотних таласа, док су шумска подручја због недостатка падавина од маја изразито сува, преноси Танјуг.
Метеоролози упозоравају да би Француску већ од сутра могао да погоди нови топлотни талас, са температурама које ће у појединим дијеловима земље достићи 40 степени Целзијуса.
– Над Европом ће се формирати веома топла ваздушна маса која ће се током четири до пет дана кретати од подручја Чешке и Словачке према западу – рекао је Мекреј.
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Шпански премијер Педро Санчез данас је истакао везу између шумских пожара и климатске кризе, будући да и у овој земљи харају разорни шумски пожари. Он је навео да климатска ванредна ситуација односи животе и да није довољно само бавити се њеним посљедицама, већ да се њени ефекти морају предвидјети и да се земља мора боље припремити како би били заштићени људски животи.
– Оно што доживљавамо није низ изолованих догађаја, већ најболнији израз климатске кризе која пожаре чини разорнијим, а топлотне таласе учесталијим – упозорио је он, пренио је Танјуг.
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