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Пожар у метроу у Барселони, повријеђено скоро 140 особа

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:05

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Пожар у метроу у Барселони
Фото: X/ T_CAS videos/printscreen

Најмање 137 људи повријеђено је у пожару који је избио у метроу у Барселони, због чега су двије станице евакуисане.

Према подацима Службе за хитну медицинску помоћ (СЕМ), 131 особа задобила је лакше повреде, док је шесторо збринуто због нешто озбиљнијих тегоба, углавном усљед удисања дима и анксиозности, пренио је лист Мундо.

Укупно 39 повријеђених превезено је у болнице и хитне здравствене центре, а на терен су упућена 24 возила хитне помоћи.

Инцидент се догодио непосредно прије 18 часова, када је жељезнички саобраћај између станица Глорис и Клот обустављен због густог дима. Воз је остао заглављен у тунелу, након чега су путници насилно отворили врата и кроз тунел се евакуисали у оба смјера, гдје су им помоћ пружиле хитне службе.

На лице мјеста изашли су припадници каталонске полиције, градске полиције Барселоне и ватрогасци, који су пожар угасили убрзо послије 19.30 часова.

Прво упозорење контролном центру стигло је у 17.39, након што је воз који је саобраћао између станица Клот и Глорис стао због пожара на прузи.

Генерални директор компаније „Транспорт Метрополитанс де Барселона“ (ТМБ) Гзавије Флорес рекао је да је до пожара дошло након што се обрушила облога у тунелу, што је изазвало запаљење надземног далековода.

Ово је други озбиљан инцидент у метроу у том каталонском граду за мање од недјељу дана, након што је прошле сриједе експлозија изазвана цурењем гаса на градилишту станице Пласа де Сантс повриједила осам људи, међу којима двије особе теже.

(РТС)

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Тагови :

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пожар у метроу

ватра

повријеђени

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