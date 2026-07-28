Торнадо похарао Висконсин, филмски призори

Аутор:АТВ редакција
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Снажан торнадо је у понедјељак прохујао кроз дијелове источног Висконсина, оштетивши хиљаде зграда и оставивши бројна домаћинства без струје.
Видеоснимци из дрона приказују тешко оштећену инфраструктуру, ишчупано дрвеће и преврнута возила у граду Менаска, која су остала након олује.
Званичници Менаске прогласили су локално стање катастрофе, док хитне екипе процјењују штету и уклањају рушевине.
Становницима је речено да се склоне на сигурно због оборених далековода и других опасности. Склоништа за хитне случајеве отворена су за погођене становнике док екипе раде на чишћењу кључних рута за хитне службе.
Wow...just insane footage taken from menasha wisconsin. Footage posted by @Real_Wookie #tornado pic.twitter.com/fhr8F7tzjZ— Mr ashen (@TheOfficialMrA1) July 27, 2026
Погођена домаћинства такођер немају ни струје, а ријеч је о хиљадама људи. Хитне службе тренутно немају информације да има повријеђених.
Полиција је затворила град за саобраћај и упозорила возаче да не улазе у подручја која су ограничили.
(Кликс)
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