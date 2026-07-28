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Торнадо похарао Висконсин, филмски призори

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 06:54

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На овој фотографији, коју је уступила Хедер Шредер, виде се рушевине и оштећене стамбене зграде након што је торнадо погодио подручје Менаше, у америчкој савезној држави Висконсин, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Heather Schroeder via AP

Снажан торнадо је у понедјељак прохујао кроз дијелове источног Висконсина, оштетивши хиљаде зграда и оставивши бројна домаћинства без струје.

Видеоснимци из дрона приказују тешко оштећену инфраструктуру, ишчупано дрвеће и преврнута возила у граду Менаска, која су остала након олује.

Званичници Менаске прогласили су локално стање катастрофе, док хитне екипе процјењују штету и уклањају рушевине.

Становницима је речено да се склоне на сигурно због оборених далековода и других опасности. Склоништа за хитне случајеве отворена су за погођене становнике док екипе раде на чишћењу кључних рута за хитне службе.

Погођена домаћинства такођер немају ни струје, а ријеч је о хиљадама људи. Хитне службе тренутно немају информације да има повријеђених.

Полиција је затворила град за саобраћај и упозорила возаче да не улазе у подручја која су ограничили.

(Кликс)

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невријеме

Висконсин

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