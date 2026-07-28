Пробој у лијечењу рака плућа: Руски научници пронашли методу која појачава дејство радиотерапије

Аутор:АТВ редакција
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Научници Руског универзитета пријатељства народа (РУДН) као дио међународног научног тима предложили су нови приступ борби против једног облика рака плућа, који се готово не може успјешно лијечити стандардним методама (хирургијом и хемиотерапијом), саопштила је прес-служба универзитета.
Истраживачи су предложили да се радиотерапија допуни примјеном инхибитора PCSK9. Ови лијекови се, на примјер, користе за снижавање нивоа холестерола, а неки се примјењују и у лијечењу дијабетеса.
Аденокарцином плућа је најчешћи облик малигног тумора плућа и најраспрострањенији тип рака у Русији и свијету. Код дјела пацијената присутне су генетске мутације које стандардне методе лијечења чине неефикасним. Због тога је проналажење и комбиновање нових терапијских приступа један од најважнијих задатака савремене биомедицине, саопштили су са РУДН-а.
Тим научника са Института за молекуларну и ћелијску медицину РУДН, у сарадњи са колегама из Русије и Кине, у лабораторији је створио културе агресивних ћелија рака плућа. Ћелије су генетски модификоване технологијом CRISPR/Cas9, а затим изложене зрачењу уз истовремену примену лијекова који блокирају дејство ензима PCSK9, укљученог у регулацију дјела метаболичких процеса у организму.
Експеримент је показао да комбинација хадронске терапије и PCSK9 инхибитора уништава ћелије рака ефикасније од стандардних облика лијечења.
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„Хадронска терапија представља нови корак у развоју радиотерапије. Она омогућава прецизно зрачење оболелих ћелија снажним снопом наелектрисаних честица, попут протона или неутрона, без оштећења здравих ткива и органа. То је веома моћна и изузетно прецизна метода“, објаснила је Аљона Ганцова, једна од аутора истраживања, сарадник Лабораторије за експерименталну морфологију Научно-истраживачког института за молекуларну и ћелијску медицину РУДН.
Према њеним ријечима, она и њене колеге из Медицинског истраживачког центра за радиологију „Циб” у Обњинску излагале су мутиране ћелије зрачењу неутронима и протонима. У оба случаја комбинована терапија, која је обухватала зрачење и инхибиторе PCSK9, показала је добре резултате.
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Ганцова је истакла да је значајан допринос истраживању дао професор Универзитета Фудан у Кини Сјухуеј Бао, који је претпоставио да молекул који инхибира ензим PCSK9 може појачати дејство радиотерапије на ћелије рака плућа.
Истраживачи су навели да тренутно на лабораторијским животињама спроводе in vivo моделовање рака плућа. На основу тих експеримената планирају да испитају и опишу како се у живом организму, под утицајем зрачења неутронима, активирају механизми имунолошког одговора.
Истраживање је реализовано уз подршку Руског научног фонда у оквиру пројекта бр. 24-45-00031, који се бави проучавањем улоге и механизма инхибиције PCSK9 у повећању ефикасности хадронске терапије ремоделовањем туморског имуног микроокружења код аденокарцинома плућа са мутацијом STK11.
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