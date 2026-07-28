Logo

Пробој у лијечењу рака плућа: Руски научници пронашли методу која појачава дејство радиотерапије

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:45

Коментари:

0
Снимак плућа је дијагностички поступак којим се помоћу рендгенских зрака или других метода добија слика плућа и грудног коша ради откривања болести или повреда.
Фото: pexels/Anna Shvets

Научници Руског универзитета пријатељства народа (РУДН) као дио међународног научног тима предложили су нови приступ борби против једног облика рака плућа, који се готово не може успјешно лијечити стандардним методама (хирургијом и хемиотерапијом), саопштила је прес-служба универзитета.

Истраживачи су предложили да се радиотерапија допуни примјеном инхибитора PCSK9. Ови лијекови се, на примјер, користе за снижавање нивоа холестерола, а неки се примјењују и у лијечењу дијабетеса.

Аденокарцином плућа је најчешћи облик малигног тумора плућа и најраспрострањенији тип рака у Русији и свијету. Код дјела пацијената присутне су генетске мутације које стандардне методе лијечења чине неефикасним. Због тога је проналажење и комбиновање нових терапијских приступа један од најважнијих задатака савремене биомедицине, саопштили су са РУДН-а.

Тим научника са Института за молекуларну и ћелијску медицину РУДН, у сарадњи са колегама из Русије и Кине, у лабораторији је створио културе агресивних ћелија рака плућа. Ћелије су генетски модификоване технологијом CRISPR/Cas9, а затим изложене зрачењу уз истовремену примену лијекова који блокирају дејство ензима PCSK9, укљученог у регулацију дјела метаболичких процеса у организму.

Експеримент је показао да комбинација хадронске терапије и PCSK9 инхибитора уништава ћелије рака ефикасније од стандардних облика лијечења.

илу-доктор-13032026

Здравље

Успјешна метода лијечења карцинома коже у Словенији: Тумор уклоњен у 99.6 одсто случајева

„Хадронска терапија представља нови корак у развоју радиотерапије. Она омогућава прецизно зрачење оболелих ћелија снажним снопом наелектрисаних честица, попут протона или неутрона, без оштећења здравих ткива и органа. То је веома моћна и изузетно прецизна метода“, објаснила је Аљона Ганцова, једна од аутора истраживања, сарадник Лабораторије за експерименталну морфологију Научно-истраживачког института за молекуларну и ћелијску медицину РУДН.

Према њеним ријечима, она и њене колеге из Медицинског истраживачког центра за радиологију „Циб” у Обњинску излагале су мутиране ћелије зрачењу неутронима и протонима. У оба случаја комбинована терапија, која је обухватала зрачење и инхибиторе PCSK9, показала је добре резултате.

Крис Еверт

Тенис

Легендарна тенисерка опет има рак

Ганцова је истакла да је значајан допринос истраживању дао професор Универзитета Фудан у Кини Сјухуеј Бао, који је претпоставио да молекул који инхибира ензим PCSK9 може појачати дејство радиотерапије на ћелије рака плућа.

Истраживачи су навели да тренутно на лабораторијским животињама спроводе in vivo моделовање рака плућа. На основу тих експеримената планирају да испитају и опишу како се у живом организму, под утицајем зрачења неутронима, активирају механизми имунолошког одговора.

Истраживање је реализовано уз подршку Руског научног фонда у оквиру пројекта бр. 24-45-00031, који се бави проучавањем улоге и механизма инхибиције PCSK9 у повећању ефикасности хадронске терапије ремоделовањем туморског имуног микроокружења код аденокарцинома плућа са мутацијом STK11.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

карцином

лијечење

Русија

рак плућа

Радиотерапија

Коментари (0)

Прочитајте више

Кобасице су један од најстаријих и најпопуларнијих месних производа на свијету, настале из потребе да се месо сачува од кварења прије добу фрижидера. Праве се од ситно мљевеног меса, масноће, со, зачина и понекад других додатака, а затим се пуне у природно цријево или вјештачки омотач.

Здравље

Љекарка упозорава: Кобасице и виршле повећавају ризик од рака дебелог цријева

1 д

0
Италијанском официру 300.000 евра - рак је посљедица службе на Косову 1999!

Србија

Италијанском официру 300.000 евра - рак је посљедица службе на Косову 1999!

1 седм

0
Болница, лијекови

Свијет

СЗО упозорава: До 2050. рак ће на неки начин погодити 92 одсто људи

1 седм

0
Стомак

Наука и технологија

Ново откриће руских научника: Цријевна флора као савезник у борби против рака коже

2 седм

0

Више из рубрике

Жена робот

Наука и технологија

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

19 ч

0
Фејсбук

Наука и технологија

Крај лажним налозима на Фејсбуку

23 ч

0
Физичари створили „електронски свјетионик“ који управља струјом помоћу свјетлости

Наука и технологија

Физичари створили „електронски свјетионик“ који управља струјом помоћу свјетлости

1 д

0
Звијезда је масивно, свијетлеће небеско тијело састављено од плазме углавном водоника и хелијума, које држи на окупу сопствена гравитација.

Наука и технологија

Древни судар са патуљастом галаксијом: Откривено како је Млијечни пут доспио у садашњи положај

1 д

0

  • Најновије

09

13

Долазак Леброна изазвао финансијски земљотрес, цијене улазница отишле у небо

09

04

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

09

01

Париз истражује могући терористички напад

08

45

Научници истраживали везу између канабиса и стреса: Открили везу са кортизолом

08

37

Драма у Италији: Малдини поднио оставку након 16 дана, Пирлу пресудила Русија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима