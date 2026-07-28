Научници истраживали везу између канабиса и стреса: Открили везу са кортизолом

Аутор:АТВ редакција
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Иако се канабис често сматра средством за ублажавање стреса, нови докази са Државног универзитета Орегон указују на то да редовна употреба може имати супротан ефекат. Научници су детаљније испитали везу између канабиса и стреса након што су претходне студије сугерисале да дрога може повећати, а не смањити ниво стреса, извјештава Science Alert .
Тим се фокусирао на хипоталамус-хипофизно-надбубрежну (ХПА) осу, кључни систем одговора на стрес који контролише лучење кортизола. Резултати, објављени у часопису „ Канабис“, показују да људи који редовно конзумирају канабис имају виши ниво хормона одмах након буђења.
„Наше истраживање сугерише да нивои кортизола након буђења могу послужити као неуробиолошки маркер проблематичне употребе канабиса. Ову повезаност треба даље истражити“, каже Анита Червенка, неуронаучница понашања.
Студија је обухватила 39 редовних корисника канабиса и 43 корисника који то нису или ријетко користе. Учесници су дали узорке пљувачке одмах по буђењу, 30 минута касније и у 21 час током два радна дана.
Нивои кортизола су мјерени у узорцима, а учесници су такође попунили упитнике о субјективним осјећајима стреса, квалитету сна и симптомима менталног здравља.
Друштво
Заплијењен канабис вриједан неколико милиона
Истраживачи су били посебно заинтересовани за реакцију буђења кортизола (CAR), или јутарњи пораст нивоа хормона. Сматра се да је то природна реакција којом се тијело припрема за дан. „CAR је пораст кортизола који сви људи доживљавају ујутру, достижући врхунац око 30 минута након буђења“, објашњава Червенка.
Главни закључак студије је да је повећање кортизола било слично у обје групе у року од 30 минута након буђења. Међутим, редовни корисници канабиса имали су више почетне нивое кортизола. Ови резултати су само студија пресјека и не доказују узрочно-посљедичну везу.
Такође је важно узети у обзир да веза између канабиса и стреса може бити двосмјерна - људи под већим стресом могу чешће користити канабис и обрнуто. Упркос овим упозорењима, налази покрећу нова питања о дугорочним ефектима дроге на организам, јер повишен кортизол може допринијети анксиозности и срчаним обољењима.
„Морали бисмо да пратимо исте групе људи током дужег временског периода да бисмо разумјели било какву узрочно-посљедичну везу. Међутим, сматрамо да ово пружа важну полазну тачку“, каже Червенка. Контекст студије је пораст конзумације канабиса, вођен легализацијом и све већом доступношћу.
Подаци из САД показују да је 29 одсто младих између 19 и 30 година користило канабис у посљедњих мјесец дана, што је скоро двоструко више него прије 20 година. Слика је додатно компликована јер је слична студија с почетка године показала да је хронична конзумација канабиса повезана са нижим CAR-ом.
„Претходне студије других истраживача су откриле да је CAR ослабљен код честих корисника канабиса, али нисмо добили исти резултат. То сугерише да постоје бројне нијансе које би могле бити повезане са аналитичким стратегијама и карактеристикама узорака“, закључује Червенка.
(индекс)
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