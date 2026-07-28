Logo

Зашто неки пушачи не оболе од рака? Научници вјерују да су пронашли одговор

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 09:43

Коментари:

0
цигарета
Фото: pexels/Basil MK

Зашто неки дугогодишњи пушачи никада не развију рак плућа, док се болест јавља код појединих непушача, једно је од највећих питања модерне медицине. Нова студија објављена у часопису Натуре сугерише да одговор лежи у наслијеђеним генима, преноси Јуроњуз.

Истраживачи су открили да чак и мале наслијеђене генетске разлике могу значајно утицати на развој тумора након излагања штетним факторима из околине. Према њиховим наводима, генетска подлога не одређује само ризик од оболијевања, већ и начин на који се тумор развија те како би могао реаговати на лијечење.

“Ова студија показује да наши наслијеђени гени могу имати велики утицај на развој рака након оштећења ДНК“, рекао је Сам Годфри из организације Cancer Research UK.

Научници су користили четири генетски различита соја мишева, које су изложили истој дози познатог канцерогена диетилнитрозамина, супстанце која се налази у дуванском диму и појединим прерађеним намирницама. Иако су сви били изложени истим условима, тумори су се развијали различитим путевима, зависно од њихове генетске подлоге.

Анализа готово 600 тумора показала је да различите генетске промјене могу довести до истог исхода – развоја рака. То указује да наслијеђена ДНК утиче не само на вјероватноћу настанка болести, већ и на њен ток.

Истраживачи сматрају да би генетске разлике могле утицати и на успјешност лијечења, укључујући хемотерапију и радиотерапију, због чега би будући приступи превенцији, дијагностици и терапији могли бити знатно више прилагођени сваком пацијенту.

Ако се резултати потврде и код људи, могли би промијенити начин процјене ризика од рака и отворити пут прецизнијем, персонализованом лијечењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пушење

карцином

Коментари (0)

Више из рубрике

Сок од нара

Здравље

Моћни сок од нара: Природни савезник за здравље срца и крвних судова

14 ч

1
Колачи Торта

Здравље

Шта се дешава у тијелу када избаците слаткише из исхране?

22 ч

0
Револуционарна операција у Торину вратила вид жени која је пет година била слијепа

Здравље

Револуционарна операција у Торину вратила вид жени која је пет година била слијепа

1 д

0
Кобасице су један од најстаријих и најпопуларнијих месних производа на свијету, настале из потребе да се месо сачува од кварења прије добу фрижидера. Праве се од ситно мљевеног меса, масноће, со, зачина и понекад других додатака, а затим се пуне у природно цријево или вјештачки омотач.

Здравље

Љекарка упозорава: Кобасице и виршле повећавају ризик од рака дебелог цријева

1 д

0

  • Најновије

13

08

Хоће ли Бањалука враћати грађанима ПДВ од лијекова?

13

08

Ко може да прими руску вакцину против меланома: Објављени критеријуми за пацијенте

12

54

Више од 50 људи повријеђено у земљотресу у Јапану

12

50

Песков: Терористичка пријетња из Кијева мора бити елиминисана

12

46

Припадници ПУ Источно Сарајево у акцији добровољног давања крви

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима