Зашто неки пушачи не оболе од рака? Научници вјерују да су пронашли одговор

Аутор:АТВ редакција
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Зашто неки дугогодишњи пушачи никада не развију рак плућа, док се болест јавља код појединих непушача, једно је од највећих питања модерне медицине. Нова студија објављена у часопису Натуре сугерише да одговор лежи у наслијеђеним генима, преноси Јуроњуз.
Истраживачи су открили да чак и мале наслијеђене генетске разлике могу значајно утицати на развој тумора након излагања штетним факторима из околине. Према њиховим наводима, генетска подлога не одређује само ризик од оболијевања, већ и начин на који се тумор развија те како би могао реаговати на лијечење.
“Ова студија показује да наши наслијеђени гени могу имати велики утицај на развој рака након оштећења ДНК“, рекао је Сам Годфри из организације Cancer Research UK.
Научници су користили четири генетски различита соја мишева, које су изложили истој дози познатог канцерогена диетилнитрозамина, супстанце која се налази у дуванском диму и појединим прерађеним намирницама. Иако су сви били изложени истим условима, тумори су се развијали различитим путевима, зависно од њихове генетске подлоге.
Анализа готово 600 тумора показала је да различите генетске промјене могу довести до истог исхода – развоја рака. То указује да наслијеђена ДНК утиче не само на вјероватноћу настанка болести, већ и на њен ток.
Истраживачи сматрају да би генетске разлике могле утицати и на успјешност лијечења, укључујући хемотерапију и радиотерапију, због чега би будући приступи превенцији, дијагностици и терапији могли бити знатно више прилагођени сваком пацијенту.
Ако се резултати потврде и код људи, могли би промијенити начин процјене ризика од рака и отворити пут прецизнијем, персонализованом лијечењу.
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