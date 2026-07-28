Logo

Кина направила историјски корак: Завршен највећи термонуклеарни магнет на свијету

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:39

Коментари:

0
Складиште је простор или објекат који служи за чување, смјештај и заштиту робе, материјала или производа до њихове употребе, продаје или транспорта.
Фото: pexels/Евгения Егорова

Кина је завршила изградњу највећег термонуклеарног магнета на свијету, чиме је превазишла једну од кључних препрека на путу овладавања технологијом контролисане термонуклеарне фузије, која би човјечанству могла да обезбједи практично неограничене количине енергије, преноси Глобал тајмс.

Како наводи овај лист, Кина је саопштила да је успјешно завршила развој два кључна суперпроводна магнета за термонуклеарни реактор, укључујући и највећи тороидални магнет на свету, дугачак 21 метар и тежак 582 тоне. Послије успјешних испитивања, уређаји су проглашени потпуно спремним за употребу у будућем експерименталном реактору.

Оба магнета у потпуности су развијена коришћењем кинеских технологија – од суперпроводних материјала до најсложенијих производних процеса. Њихова намјена је да задрже плазму загријану на више од 100 милиона степени Целзијуса и омогуће покретање стабилне реакције термонуклеарне фузије.

Према ријечима програмера пројекта, успешна израда ових магнета рјешила је око 80 одсто најсложенијих инжењерских изазова. Сљедећа фаза подразумијева склапање реактора и дуготрајна испитивања.

Кина планира да заврши изградњу експерименталног реактора до 2027. године, док се прве демонстрације производње енергије из термонуклеарне фузије очекују око 2030. године.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

технологија

Енергија

Коментари (0)

Прочитајте више

На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, снимљеној дроном, виде се рибарски чамци који су склоњени у луку уочи тајфуна Ноул у Посебној зони сарадње Шенџен–Шанвеј, у јужној кинеској провинцији Гуангдунг, у суботу, 25. јула 2026. године.

Свијет

Кина: Због тајфуна евакуисано више од 700.000 људи

1 д

0
Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Свијет

Кина: Због тајфуна евакуисано 340.000 људи

2 д

0
Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију

Свијет

Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију

2 д

0
Превод: **Спасиоци извлаче заробљену жртву из рушевина на мјесту клизишта у округу Пенгшуи, у југозападном дијелу кинеског подручја Чонгћинг, у недјељу, 19. јула 2026. године.**

Свијет

Кина: Број погинулих у клизишту порастао на 14

3 д

0

Више из рубрике

Њемачка полиција: Више од 400 људи представља исламистичку пријетњу

Свијет

Њемачка полиција: Више од 400 људи представља исламистичку пријетњу

1 ч

0
Спасилац спасио дијете

Свијет

Херојски подвиг шеснаестогодишњег спасиоца: Спасио дијете из огромних таласа

1 ч

0
Пирокумулонимбус, џиновски облак настао усљед великих шумских пожара у региону Леж-Кап-Фере, западна Француска, у четвртак, 23. јула 2026.

Свијет

Ватрени облаци пријете Европи: Детаљи о опасном феномену из Француске

2 ч

0
Пожар у метроу у Барселони

Свијет

Пожар у метроу у Барселони, повријеђено скоро 140 особа

2 ч

0

  • Најновије

09

18

Српска у највећем циклусу изградње ауто-путева: У плану нове стотине километара

09

17

Нова драма у Шпанији: Тражи се 13 година затвора за супругу премијера Санчеза

09

13

Долазак Леброна изазвао финансијски земљотрес, цијене улазница отишле у небо

09

04

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

09

01

Париз истражује могући терористички напад

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима