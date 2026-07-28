Кина направила историјски корак: Завршен највећи термонуклеарни магнет на свијету

Аутор:АТВ редакција
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Кина је завршила изградњу највећег термонуклеарног магнета на свијету, чиме је превазишла једну од кључних препрека на путу овладавања технологијом контролисане термонуклеарне фузије, која би човјечанству могла да обезбједи практично неограничене количине енергије, преноси Глобал тајмс.
Како наводи овај лист, Кина је саопштила да је успјешно завршила развој два кључна суперпроводна магнета за термонуклеарни реактор, укључујући и највећи тороидални магнет на свету, дугачак 21 метар и тежак 582 тоне. Послије успјешних испитивања, уређаји су проглашени потпуно спремним за употребу у будућем експерименталном реактору.
Оба магнета у потпуности су развијена коришћењем кинеских технологија – од суперпроводних материјала до најсложенијих производних процеса. Њихова намјена је да задрже плазму загријану на више од 100 милиона степени Целзијуса и омогуће покретање стабилне реакције термонуклеарне фузије.
Према ријечима програмера пројекта, успешна израда ових магнета рјешила је око 80 одсто најсложенијих инжењерских изазова. Сљедећа фаза подразумијева склапање реактора и дуготрајна испитивања.
Кина планира да заврши изградњу експерименталног реактора до 2027. године, док се прве демонстрације производње енергије из термонуклеарне фузије очекују око 2030. године.
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