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Кина: Због тајфуна евакуисано 340.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 19:17

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Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Chinatopix Via AP

Више од 340.000 људи евакуисано је у кинеској провинцији Гуангдонг због тајфуна "Нуол", који доноси снажан вјетар и обилну кишу, саопштили су званичници.

У Гуангдонгу је обустављен жељезнички саобраћај, а више од 150 летова отказано је у Хонг Конгу, пренио је АП.

Метеоролошка служба Хонг Конга саопштила је да се тајфун појачао и да га тренунто прати вјетар брзине 145 километара на час.

Центар олује се креће преко Јужног кинеског мора и приближава обали Гуангдонга.

Према прогнози кинеске метеоролошке службе, "Ноул" би сутра ујутру могао да се спусти на копно у близини јужних кинеских градова Хуејџоу и Шанвеј, а затим настави у унутрашњост.

Власти у континенталној Кини издале су највише упозорење на долазак тајфуна, преноси Срна.

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Тагови :

Кина

Тајфун

невријеме

евакуација

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