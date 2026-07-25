Кина: Због тајфуна евакуисано 340.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Више од 340.000 људи евакуисано је у кинеској провинцији Гуангдонг због тајфуна "Нуол", који доноси снажан вјетар и обилну кишу, саопштили су званичници.
У Гуангдонгу је обустављен жељезнички саобраћај, а више од 150 летова отказано је у Хонг Конгу, пренио је АП.
Метеоролошка служба Хонг Конга саопштила је да се тајфун појачао и да га тренунто прати вјетар брзине 145 километара на час.
Центар олује се креће преко Јужног кинеског мора и приближава обали Гуангдонга.
Према прогнози кинеске метеоролошке службе, "Ноул" би сутра ујутру могао да се спусти на копно у близини јужних кинеских градова Хуејџоу и Шанвеј, а затим настави у унутрашњост.
Власти у континенталној Кини издале су највише упозорење на долазак тајфуна, преноси Срна.
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