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Током рата Техеран продао нафту вриједну 11 милијарди долара

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:18

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Током рата Техеран продао нафту вриједну 11 милијарди долара
Фото: Envato/GoldenDayz

Иран је током рата продао нафту у вриједности 11,5 милијарди долара, а током прекида ватре од 6,5 милијарди долара, изјавио је ирански министар за нафту Мохсен Пакнеџад.

"Продаја је генерисала више од 60 одсто предвиђених прихода од нафте у годишњем буџету Ирана", рекао је Пакнеџад.

Током прекида ватре са САД ризик за танкерски превоз је био смањен, што је допринијело повећању извоза и продаји дијела од око 100 милиона барела ускладиштене сирове нафте и гасног кондензата.

САД и Иран су обновили сукобе 8. јула, а амерички предсједник Доналд Трамп поново је увео блокаду иранске обале и лука, преноси Срна

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Тагови :

Техеран

Сукоб

Иран

Америка

Нафта

продаја

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