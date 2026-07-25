Током рата Техеран продао нафту вриједну 11 милијарди долара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иран је током рата продао нафту у вриједности 11,5 милијарди долара, а током прекида ватре од 6,5 милијарди долара, изјавио је ирански министар за нафту Мохсен Пакнеџад.
"Продаја је генерисала више од 60 одсто предвиђених прихода од нафте у годишњем буџету Ирана", рекао је Пакнеџад.
Током прекида ватре са САД ризик за танкерски превоз је био смањен, што је допринијело повећању извоза и продаји дијела од око 100 милиона барела ускладиштене сирове нафте и гасног кондензата.
САД и Иран су обновили сукобе 8. јула, а амерички предсједник Доналд Трамп поново је увео блокаду иранске обале и лука, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму